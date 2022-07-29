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    柯P前警局長任陳時中後援會長 邱豐光：感佩他的工作精神和處世態度

    民進黨台北市長參選人陳時中（左）出席12區後援會會長公布記者會，並為信義區後援會長、前台北市警察局局長邱豐光（右）披上彩帶。（記者劉信德攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中（左）出席12區後援會會長公布記者會，並為信義區後援會長、前台北市警察局局長邱豐光（右）披上彩帶。（記者劉信德攝）

    2022/07/29 11:11

    〔記者何玉華／台北報導〕曾任台北市警察局局長、移民署長的邱豐光出任民進黨台北市長參選人陳時中後援會會長，由於過去台北市長柯文哲曾為他與中央摃上，角色備受關注；邱豐光說，過去在移民署長任內與陳時中共識，感佩他的工作精神跟處世態度；退休後看到他還在拚搏，想幫點忙而已。

    陳時中找邱豐光擔任後援會會長，被解讀為「拔樁」，陳時中表示，要有「定樁」才能說「拔樁」，不能說是「拔樁」；本來大家在社會上做事就有共識，邱豐光在警政、警消上非常有經驗，非常需要他的經驗改善警消的待遇、福利，以及將有效的人力運用在社會安全上，把北市的警消工作做好，這些都仰賴他的建議跟經驗。

    邱豐光表示，退休後，看到阿中還在拚搏，「我想幫一點忙」，動機就是這樣；至於是否被拔樁，他表示，「沒有這個說法」。

    邱豐光在台北市警察局長任內，無預警被撤換，柯文哲為此相當不滿，不僅拒絕出席交接典禮，也不願接見新任局長；甚至在邱豐光退休後，一度傳出柯文哲與新北市長侯友宜都想爭搶他。

    邱豐光今天被問到此事時表示，後來跟柯文哲都沒有再聯繫，他與歷任市長的相處都非常好，並非只有柯文哲；而每個政治人物的領導風格各有不同，不能相提並論。提到他出任陳時中後援會會長，是因為過去在移民署署長任內跟陳時中共事，對於他的工作精神跟處世態度，非常感佩。

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