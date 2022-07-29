民眾黨陳琬惠質疑清廉 三問林姿妙和富商關係

今年初宜蘭縣長林姿妙辦公室及官邸因涉及貪瀆，遭到大規模搜索，林姿妙也是繼前南投縣長李朝卿後，再次出現民選縣長遭搜索的醜聞。對此，台灣民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠今（29）日召開記者會，三問林姿妙和當地富商劉志和的關係。（記者劉信德攝）

2022/07/29 12:00

〔記者王千豪／台北報導〕今年初宜蘭縣長林姿妙辦公室及官邸因涉及貪瀆，遭到大規模搜索，林姿妙也是繼前南投縣長李朝卿後，再次出現民選縣長遭搜索的醜聞。對此，台灣民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠今（29）日召開記者會，三問林姿妙和當地富商劉志和的關係。

陳琬惠說，她推崇陳定南、游錫堃兩位民主前輩為宜蘭奠下廉能政治的基礎，但也不禁感嘆，林姿妙辦公室及官邸因涉及貪瀆，遭到大規模搜索。當連綠營政治人物都說出宜蘭「只有金主，沒有藍綠」的同時，代表著金權政治正全面籠罩在宜蘭的上空肆虐。

陳琬惠指出，長年矗立在梅花湖畔的特權招待所和進出喬事的權貴賓客，正是此一現象的表徵。招待所的主人富商劉志和，在宜蘭政界藍綠通吃，過去和監察院長陳菊的弟弟陳武進交好，更是前宜蘭縣長林聰賢兩次當選的關鍵人物。2018年劉志和改支持林姿妙，順利讓宜蘭完成政黨輪替。這棟突兀的招待所，地位更加尊榮。諷刺的是，這棟特權招待所根本就是違建，公權力卻長年不作為，前後任縣長更都曾是座上賓，如何讓縣民相信縣府將公正執法？

陳琬惠提到，過去政府為了遏止河川土石頻繁出現的利益糾紛與官商勾結，制定了「採售分離」和「公開標售」兩大原則。而去年初，縣府修正《宜蘭縣公共造產興辦河川疏濬土石採取及販售作業準則》，准許一般廠商「專案申購」河川土石，打破了公開標售的原則。

陳琬惠進一步說明，主導蘇澳慶安段市地重劃的華友聯集團，在法令完成修正後，重劃會即向縣府進行專案申購並獲得同意。嗣後，縣府招標「蘇澳新城溪鐵路橋下游河段河川疏濬土石採取作業」，又由華友聯集團旗下，同時也是負責市地重劃統包工程的永德營造得標。導致出現同一家廠商，一面挖取土石，另一面將土石供用於新城溪旁的市地重劃工程使用，明顯違反採售分離原則。

陳琬惠拿出今年1月，華友聯負責人陸紀康遭直擊出入劉志和梅花湖畔違建招待所的照片，當日共同在現場的還有現任宜蘭縣警察局長林新晃、主秘陳信璁。陳琬惠質疑，高官權貴們趕在農曆年前向與林姿妙關係密切的劉志和拜碼頭，也無怪乎華友聯能獲得縣府如此「貼心」的服務。

陳琬惠強調，拆不掉的違建招待所，即是金權政治紮根宜蘭的象徵，並遙控著政商結構，甚至連司法人員、高階警官都敬畏三分，她相當憂心這樣的畸形體制將讓縣民看到什麼樣的未來？

陳琬惠說，她要向林姿妙提出3個質疑。首先，劉志和的違建招待所何時打算拆除？再者，請林姿妙回應是否和家人曾數度到訪該招待所，席間又喬了些什麼？最後，縣府這樣替華友聯修法開後門，可以這樣圖利嗎？

陳琬惠總結，當違法事實如此明確，宜蘭地檢署、監察院是否應立案偵辦、調查？還是因為劉志和政治上的影響力，會讓司法機關有所顧忌？

台灣民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠今（29）日召開記者會，三問林姿妙和當地富商劉志和的關係。（記者劉信德攝）

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