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    涉貪交保後首露面 陳信瑜稱已「口頭請辭」捍衛清白到底

    台北市勞動局長陳信瑜交保後首度露面，出席北市議會民政委員會專案小組會議。（記者蔡亞樺攝）

    台北市勞動局長陳信瑜交保後首度露面，出席北市議會民政委員會專案小組會議。（記者蔡亞樺攝）

    2022/07/29 11:01

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市勞動局長陳信瑜涉嫌不實使用及核銷首長特別費，涉犯《貪汙治罪條例》、偽造文書等罪，檢調搜索後28日諭知陳20萬元交保。陳信瑜今早赴台北市議會報告時首度露面，被問到是否請辭，陳信瑜說，她已向台北市長柯文哲口頭請辭，並強調為了自己的一生清譽和性命，「捍衛我的清白奮鬥到底」。

    陳信瑜談到交保後心情時說，謝謝也尊重檢調相關司法調查，辛苦了，也感謝當晚陪伴她的媒體夥伴，真的很辛苦，還不忘提醒媒體要申請加班費、辛苦你們了。

    陳信瑜表示，事實上她早就跟市長柯文哲口頭請辭，從3月開始就做好任何辭職準備，她會負起自己的責任，但辭職不代表我做錯事。從她擔任政治人物的助理、擔任高雄市政府機要秘書7年、民意代表市議員4屆到現在，長達20幾年的政治生命，她第一次面對檢調的檢查。

    陳信瑜說，事實上她也可以請辭，體驗政治與司法應該要改革事情，「我第一次親身體驗，這是很好的生命機會，但為了我自己的一生清譽與性命，捍衛我的清白」，該做的事工作會做完並接受所有檢驗，「我會為我自己的清白奮鬥到底」。

    媒體追問柯文哲是否有慰留？陳信瑜重申，她從3月到昨天都有口頭請辭，會把工作做到責任都完成。至於是否擔心影響北市副市長黃珊珊的選情？陳信瑜說，這要去問黃珊珊，她會把她該做的事情做好。

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