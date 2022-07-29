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    首頁　>　臺北市

    自詡為當代「唐吉軻德」蘇煥智宣布參選台北市長

    前台南縣長蘇煥智今舉行參選台北市長記者會，會中發表五大政見。（記者王藝菘攝）

    前台南縣長蘇煥智今舉行參選台北市長記者會，會中發表五大政見。（記者王藝菘攝）

    2022/07/29 11:19

    〔記者陳政宇／台北報導〕前台南縣長、台灣維新召集人蘇煥智今（29）日上午召開記者會，宣布投入台北市長選舉。因應青年社會困境、少子化國安危機，蘇煥智提出5項施政理念，並自詡為當代的「唐吉軻德」，肩負替北市青年發聲的使命。

    談到參選台北市長的初衷，蘇煥智說明，作為一個老北漂青年，深知台北是全國青年、中壯年居住困境最嚴重的地方。基於「解決青年困境、搶救少子化」的理想，與選戰現實困境、及太太強烈反對壓力，過去三個月不斷膠著拉扯，最後他選擇對歷史和土地負責，再做一次唐吉軻德。

    「解決青年困境、及病入膏肓的全世界最低出生率，台灣必須採取更迅猛的策略」，蘇煥智列出5項施政理念，第一，落實「0到6歲小孩國家養」，成為全國示範；第二，台北居住正義5大對策；第三，讓年輕人擺脫低薪，台北應成為台灣電影振興的火車頭；第四，台北更國際化，應仿效東京、倫敦、巴黎、柏林、首爾的雙層治理模式；第五，台北需要的是一位傾聽民意、包容多元的市長。

    面對目前的戰況，蘇煥智坦言，在藍綠白三大黨都有強棒參選下，還有多少空間？自己可能不只是選不上，票數也許會很難看，儘管如此，他仍希望自己的參選，能夠跳脫藍綠白意識型態的對抗，讓台灣的青年困境，少子化的國安危機得到各主要政黨及社會各界的的重視，共同為下一代而努力。

    目前有意參選台北市長者，包含民進黨的陳時中、國民黨的蔣萬安、現任台北巿副巿長黃珊珊及律師童文薰，再加上蘇煥智，本屆台北市長選舉至少有5人參選。蘇煥智2018年3月曾發表「台灣不能再等待」聲明，宣布退出民進黨並參與台北市長選舉，但他最後登記時，以無黨籍身分投入台南市長選舉。

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