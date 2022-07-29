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    郝龍斌：蔣萬安首要「撕標籤」 避免被分票

    前國民黨副主席郝龍斌。（資料照）

    前國民黨副主席郝龍斌。（資料照）

    2022/07/29 10:54

    〔記者施曉光／台北報導〕針對國民黨台北市長參選人蔣萬安頻被外界形容為佛系、躺平族，前國民黨副主席郝龍斌今日在網路節目中指出，蔣萬安首要「撕標籤」，增強自我形象，增加攻擊力，鞏固基本盤，雖沒有行政資源，但國民黨會全力協助蔣勝選，他並提醒，三足鼎立時，對蔣萬安較不利，民進黨操作藍白分票，國民黨應避免被台北市副市長黃珊珊分票。

    郝龍斌分析，民進黨選舉戰略有二，鞏固民進黨基本盤、操作藍白分票，對民進黨來說，讓黃珊珊去分蔣萬安的票，民進黨台北市長參選人陳時中就會贏，所以國民黨要鞏固基本盤，拉大蔣萬安跟黃珊珊的差距。

    有關台北市長柯文哲究竟是黃珊珊的神隊友還是豬隊友？郝龍斌說，陳時中不懂市政，即便要打柯，也不知道柯文哲做了哪些不好的事，柯文哲8年來沒有爭取到任何大型活動，而且柯經常提自己興建2萬戶社會住宅，花費1600億元，可是社宅基金卻欠了700億，這些錢必須由下一任市長來還，由此證明柯是最會花錢的市長。

    至今最近炒熱的夫人干政議題，郝龍斌則說，吵這個話題凸顯陳時中對於女權意識的偏差，他並提醒陳時中，陳自己也有家人，攻擊柯文哲妻子陳佩琪，攻擊蔣萬安的家人，「我相信民眾的眼睛是雪亮的，應就市政、就候選人來檢驗，不要羞辱人家的家人！」

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