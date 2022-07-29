漏網鏡頭》機場反空機降作戰演練 白色塗裝CM21裝甲車超吸睛

空軍第五戰術混合聯隊日前執行漢光演習「反空機降作戰」課目時，機場內赫然出現4輛白色塗裝的CM21裝甲人員運輸車，引起大批網友關切討論。（圖：取自中華民國空軍臉書專頁）

2022/07/29 10:20

〔記者羅添斌／台北報導〕為期5天的國軍漢光習實兵操演將在今天結束，多項實兵操演項目並未公開，其中，空軍第五戰術混合聯隊執行「反空機降作戰」課目時，機場內赫然出現4輛白色塗裝的CM21裝甲人員運輸車，與同場執行任務的空軍綠色迷彩裝V150裝甲人員運輸車，形成強烈對比，空軍司令部將這項演練相關照片發佈在臉書專頁後，立即引發大批網友的關切與討論。

還有網友說，白色塗裝的裝甲人員運輸車出現在台灣，讓人以為是聯合國維和部隊使用的車輛，也有網友指出，照片裡頭為何有兩種顏色丶不同塗裝的裝甲人員運輸車呢？這樣不會很奇怪嗎？

軍方人士今天說，4輛白色塗裝的CM21裝甲人員運輸車，應是陸軍花防部配合基地防衛作戰所採取的塗裝，白色塗裝是為了配合機場地形及地貌，而空軍當時派出的V150裝甲人員運輸車，採取綠色迷彩塗裝，則是配合戰力保存，兩者的任務不同。

他說，甲車的塗裝會因為任務需求而因地制宜，例如金門部隊的裝甲車在執行任務時，就會塗上金門地形特有的紅土，藉以加強偽裝欺敵，而本島部分部隊的裝甲車進行灘岸作戰任務時，也會塗上灘岸的泥土加以偽裝。

空軍司令部臉書專頁日前發文指出，空軍第五戰術混合聯隊於27日「漢光38號」演習執行「反空機降作戰」課目，模擬敵空降部隊企圖奪占機場，經基地守備兵力及陸軍部隊執行基地防衛作戰、攻擊掃蕩等演練，磨練官兵整體聯戰作為，對敵實施致命打擊。

這次的「反空機降作戰」實兵演練，是模擬空軍花蓮基地遭到大批敵軍機降丶空降攻擊，空軍基地守軍進行基地警衛作戰，先以防空飛彈丶機砲丶機槍進行防空作戰，對於部分空降到基地並意圖占領重要據點的敵軍，基地則派出V150裝甲人員運輸車，以及花防部前來支援的CM21裝甲人員運輸車及支援部隊，共同殲滅來犯敵軍。

CM21裝甲人員運輸車是以美國M113裝甲運兵車為藍本，在台灣生產的國造裝甲人員運輸車，並以裝甲人員運輸車為基礎，發展出多款裝甲迫砲車丶CM25拖式飛彈裝甲車及CM26裝甲指揮車，總計CM21家族車輛生產數量超過1千輛。

空軍第五戰術混合聯隊執行「反空機降作戰」課目時，4輛白色塗裝的CM21裝甲人員運輸車（後方），與同場執行任務的空軍綠色迷彩裝V150裝甲人員運輸車（前），形成強烈對比。（圖：取自中華民國空軍臉書專頁）

馬防部日前進行CM21甲車夜間機動演練，模擬在共軍進行對馬祖登陸作戰時，以甲車將官兵載運到坑道內保存戰力待命反擊。馬防部這批CM21裝甲車為綠色迷彩裝。（資料照）

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