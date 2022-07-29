國民黨：陳時中如軍閥只憑一己好惡 無視法紀、號令天下

國民黨今日召開記者會批評民進黨台北市長參選人陳時中有如軍閥，過去指揮防疫，只憑一己好惡，無視法紀、號令天下。（記者施曉光攝）

2022/07/29 10:50

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日上午召開記者會批評民進黨台北市長參選人陳時中過去指揮防疫工作，疫情中心上演一幕幕荒腔走板的劇情，陳時中猶如軍閥一般，只憑一己好惡，便能無視法紀、號令天下，例如突然下令禁止醫事人員出國、強迫實施簡訊實名制、抗拒實施普篩找出染疫黑數、限制民眾使用PCR的機會、掩蓋染疫黑數，而且秉持「一痞天下無難事」，面對國會質詢、媒體提問，不是實問虛答，就是話術狡賴，卻有時間與友人飲酒作樂、四處高歌。

國民黨副秘書長王育敏指出，陳時中在傳記書｢溫暖的魄力」中，竟吹捧毛澤東接班人林彪，難怪最近被戲稱是「中共同路人」，而且陳的行事作風與中共一樣，專斷獨裁，還創下防疫指揮官落跑去選舉的世界紀錄，而且獨攬防疫功勞，不敢面對防疫缺失。

國民黨副秘書長李彥秀表示，在陳時中擔任防疫指揮官的911天中，台灣人民對陳時中的印象只有8個字，傲慢、獨裁、濫權、卸責，絕對權力使人絕對腐化，而且民進黨政府把人民的聲音權都當成塑膠。

王育敏表示，在陳時中落跑參選後，南台灣爆發新冠病毒BA.5變異株群聚感染，高雄造船廠首度有BA.5家庭群聚與兒童感染者，學者評估，若BA.5疫情持續，恐怕在8月中釀成單日3萬確診的另一波疫情，台灣疫情持續，陳時中卻落跑參選、棄人民健康不顧，全世界找不到第2個案例。

國民黨醫療委員會指出，過往指揮中心各種被各界撻伐的作為，都是事前缺乏法律明確授權、事中公開透明機制不足、事後缺乏問責監督制度所致，最令人印象猶新的，莫過於去年桃園諾富特破口爆發疫情後，陳時中在完全沒有法律依據與授權下，竟然沒有告知台北市萬華居民，就直接在健保卡中註記危險警示訊號，造成萬華民眾受到就醫排擠與人格抹殺，今年陳時中又搞了一個泡泡破口，導致迄今有將近8000位民眾枉死。

國民黨醫療委員會並指控，陳時中把持所有不得見光的黑資料，外界難以在兼顧傳染病防治、疾病治療與個人資料保護的前提下，獲取相關死因分析、病程發展、病毒定序、詳細病史與疫苗接種紀錄，同時，陳時中的胡言亂語也是一絕，明明BNT在德國產地包裝後直送台灣，偏偏要扭曲成是在中國大陸分裝，所以台灣拿不到BNT，面對陳時中一樁又一樁的黑幕，民眾縱使有再多的不滿與質疑，也無能為力。

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