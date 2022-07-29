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    創刊20年「科學人」中文版紙本年底停刊 盼轉型公共網媒

    發行屆滿20年的「科學人」中文版雜誌將和大眾說再見，發行人王榮文今天凌晨於臉書發文表示，「如果沒有奇蹟，『科學人』紙本雜誌年底停刊」。（擷自科學人雜誌網站）

    發行屆滿20年的「科學人」中文版雜誌將和大眾說再見，發行人王榮文今天凌晨於臉書發文表示，「如果沒有奇蹟，『科學人』紙本雜誌年底停刊」。（擷自科學人雜誌網站）

    2022/07/29 10:21

    〔中央社〕發行屆滿20年的「科學人」中文版雜誌將和大眾說再見，發行人王榮文今天凌晨於臉書發文表示，「如果沒有奇蹟，『科學人』紙本雜誌年底停刊」。

    王榮文表示，7年前「科學人」雜誌開始虧損，紙本訂戶和零售穩定下降，2年前意識到問題嚴重，訂戶已不足1萬，才發現不管怎麼努力促銷，優惠得到的新訂戶，永遠追不上流失的到期讀者。

    王榮文指出，雜誌虧損不斷擴大，已到了公司不能負荷的地步。更令人洩氣的是，透過和碩董事長童子賢的善意，送給科教老師和全國醫護20年來累積的SA科學人中英對照知識庫，被使用的頻率和效益似也不高，「這相當程度的打擊了我的信心」。

    王榮文表示，這2年他不斷思考要怎麼轉型創新才符合現代讀者的需求，「成為網路媒體嗎？要怎麼二次轉譯才能傳達科學人的實用性；辦科學營嗎？要怎麼取得企業贊助和小額捐款；科學人需要從營利事業轉成NPO，發展成公益網媒嗎？」

    王榮文表示，每個新方向其實都代表新的人才技術和資金，也等於是新的創業。因此他宣告，「2002年3月創刊的SA科學人，將在2022年12月出刊第250期後不再印紙本。能否順利轉型為有能耐的公共網路媒體，期待這幾個月內出現奇蹟合夥人。」

    根據「科學人」雜誌中文版官網，「科學人」（Scientific American）雜誌創刊於1845年，是全球科普雜誌第一品牌，並有多個語版，是最常被全球媒體、重要報告引用的科學雜誌，也是公認最能掌握全球科學發展趨勢的科普雜誌。遠流出版公司於2002年取得授權，開始發行中文版雜誌，曾多次獲得金鼎獎肯定。

    「科學人」中文版除了授權文章翻譯之外，另製作延伸篇章，包括科學研究、科技政策專訪與報導、台灣科學家專欄、台灣在地生物紀實—生物手記、科學家特寫—聊聊科學人等專欄與專題，展現在地特色。

    王榮文也轉述「科學人」中文版總編輯李家維的想法，李家維認為，「科學人」的翻譯授權無比重要，因網路真真假假的內容太多，有177年歷史的「科學人」編輯部替大家把關世界最前沿的科研品質，目前台灣還做不到。

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