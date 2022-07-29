林智堅論文風波延燒台大學生會 校內臉書社團2派學生論戰

臉書粉專「上台大便好快樂」批評學生會對林智堅近日事件沉默。（圖擷取自臉書粉專）

2022/07/29 10:52

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅論文風波持續延燒，此案也讓台大學生會遭受波及。台大學生會近日受外界質疑因立場考量選擇靜默，引發校內學生和網友強烈不滿，甚至有人喊出「廢除學生會」的口號，面對反學生會方大肆攻擊，也有學生表達力挺學生會，反駁學生會立場偏頗的不實指控，雙方在校內社團「NTU台大學生交流版」展開論戰。

由於過去台大學生會經常針砭校內外議題，許多網友對學生會近日的沈默不以為然。台大學生經營的臉書粉專「上台大便好快樂」直接開砲，「學生會的威而鋼是忘記吃，還是反管的時候吃完了？」，也有人在校內社團呼籲：「請各位學弟妹抵制學生會，不要繳會費，最好能廢了這機構」。

不過面對排山倒海對學生會的批評，亦有學生出面以迷因反擊，表示台大學生會過去也支持過台北市長柯文哲的YouBike2.0試辦、反對民進黨政府的雙語國家政策，對於學生會不想捲入綠營候選人的論文糾紛卻引發熱議感到十分不解，更網友出面力挺學生會，開嗆反學生會方「不管la，不跟著yee起罵學生會、罵民進黨，我要怎麼裝的自己好像hen有自主思考ㄉ能力ㄋ」。

面對排山倒海對學生會的批評，亦有學生出面透過迷因表達力挺。（發文學生授權提供）

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