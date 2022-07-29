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    不只累壞一鈞！羅一鈞：CDC成員全都忙到半夜

    「防疫吹哨者」、疾管署副署長羅一鈞接受《官我什麼事》專訪，分析下半年疫情發展，並曝光「大換血」之後的指揮中心運作。（記者陳宇睿攝）

    「防疫吹哨者」、疾管署副署長羅一鈞接受《官我什麼事》專訪，分析下半年疫情發展，並曝光「大換血」之後的指揮中心運作。（記者陳宇睿攝）

    2022/07/29 10:20

    〔記者吳亮儀／台北報導〕前衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾在本月卸任交接典禮上笑說，他沒有「累死三軍，但有累壞一鈞」。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞接受本報《官我什麼事》節目專訪時說，其實不只他、整個疾管署（CDC）成員其實常忙到深夜，常常半夜還在寄報告。

    羅一鈞接受專訪表示，雖然民眾常常看到他在疫情記者會上，但背後還有很多同仁就是不眠不休在工作，做疫情監測可能都要到很晚，統計完一天的確診數字送出來之後才可以下班。

    被問到第一線的防疫人員、醫療團隊和支撐整個防疫體系的工作人員會不會累？羅一鈞回說：「當然會累啊！因為人就是只有24小時」。羅一鈞舉例，像疫情一開始忙口罩籌備的時候睡得很少，後來又出現很多不同狀況像部立桃園醫院群聚感染事件，以及本土疫情爆發後也常常都是很晚下班。

    羅一鈞說，而且下班之後回到家也不是說就手機一丟就可以回去睡覺，還是有很多臨時的事情要處理、還有一些資料要查，還有疫情記者會可能有一些臨時的狀況都要先預想預判等。

    「老實說我們也不是鐵打的，我們也是人」，羅一鈞盼大家對這個工作能夠支持，也支持做這份工作的所有防疫人員，不管在中央或在地方，不管在前線、或者是做後勤的人都是。

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