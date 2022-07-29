指揮中心大換血 羅一鈞曝 「必勝」和「阿中」的不同！

「防疫吹哨者」、疾管署副署長羅一鈞接受《官我什麼事》專訪，分析下半年疫情發展，並曝光「大換血」之後的指揮中心運作。（記者陳宇睿攝）

2022/07/29 10:09

〔記者吳亮儀／台北報導〕前衛福部長、中央流行疫情指揮中心前指揮官陳時中本月18日辭職獲准，新任指揮官王必勝接手，與疾管署和指揮中心成員繼續防疫工作。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞接受自由時報《官我什麼事》節目專訪時透露，王必勝善用3C媒介如Line等工具，現在做決策的節奏會比之前來得更快一點。

羅一鈞接受記者專訪，被問及現在指揮中心大換血，整個團隊的運作會不會有不習慣、或是窒礙難行？羅一鈞說，其實現在指揮中心成員都還是之前防疫團隊的夥伴，只是有新的官銜，所以可能在稱呼他們的時候就不能夠再這樣叫「必勝」，而要改叫「指揮官」。

羅一鈞也透露，陳時中以前並不熟悉3C媒介，但現在王必勝很熟悉這種網路時代各種各種的工具，所以以前都要到陳時中面前去報告一些事情，其實現在就可以在Line上面講，「我們現在報告還有做決策的節奏，會比之前來得更快一點」。

對於防疫挑戰，羅一鈞也提到，下半年還是有不少活動，包括7、8月會有中元普渡，還有大家過暑假，然後9月又要開學等等，還是有很多大家要聚在一起的活動，我們還是希望逐步讓整個社會越來越跟這個病毒和平共存，但前提是疫苗要打得夠好，特別是現在幼兒跟老人還是指揮中心最擔心的族群。

不過台灣也有優勢，羅一鈞說，台灣剛經歷過四月到六月的本土疫情爆發，若未來Omicron變異株亞型BA.4或BA.5在8、9月入侵的話，我國的免疫防火牆仍夠好，比較不會有重複感染的問題，只是進入秋冬後還有流感疫情夾擊，又得考慮流感疫苗打得是否足夠。

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