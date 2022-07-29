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    中日和約70週年 陳以信昨訪國史館、台灣文獻館籲辦展

    今年適逢《中日和約》簽署及生效70年週年，陳以信昨日率領司委會成員，考察國史館與所屬位於南投的台灣文獻館，瞭解國史館典藏、應用與展覽《中日和約》文獻史料之現況。（陳以信辦公室提供）

    今年適逢《中日和約》簽署及生效70年週年，陳以信昨日率領司委會成員，考察國史館與所屬位於南投的台灣文獻館，瞭解國史館典藏、應用與展覽《中日和約》文獻史料之現況。（陳以信辦公室提供）

    2022/07/29 09:11

    〔記者王千豪／台北報導〕今年適逢《中日和約》簽署及生效70年週年，立法院司法及法制委員會召委陳以信昨日率領司委會成員，考察國史館與所屬位於南投縣的台灣文獻館，瞭解國史館典藏、應用與展覽《中日和約》文獻史料之現況。陳以信表示，《中日和約》對台灣主權歸屬意義重大，今年又適逢70週年，國史館應規劃相關特展，以讓更多國人了解《中日和約》的意義。

    陳以信指出，《中日和約》於1952年4月28日在台北賓館簽署，8月5日雙方換文生效，是聯合國註冊第1858號國際條約。儘管後來1972年9月29日日本片面廢止，學界因此對《中日和約》的看法有所不同，但國史館是中華民國的國史館，對《中日和約》應該秉持國家立場，堅持台灣主權已回歸中華民國。

    陳以信強調，尤其面對當前南海爭議，《中日和約》具有特殊意義。因為《中日和約》第2條明確列出南沙群島與西沙群島，是目前唯一提及南海諸島的國際條約，對中華民國鞏固南海主張，以及對未來南海爭議之解決，都有重要啟示。

    陳以信一行專程前往位於南投縣中興新村的台灣文獻館，該館3樓展示《中日和約》簽約場景銅雕，還原雙方代表葉公超、河田烈、 胡慶育、汪孝熙及木村四郎七等人，當年簽署和約的場景。這些銅雕原本展示在簽約所在的台北賓館，2016年政黨輪替後，移到台灣文獻館展示迄今。

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