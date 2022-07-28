為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    共軍偵蒐？不明無人機兩度飛越東引 駐軍射擊信號彈驅離

    時值漢光演習期月，東引地區今天發現不明飛行物兩度掠過防區上空，軍方比對研析為無人機，不排除針對防區偵蒐、測探相關應處作為。圖為東引島國之北疆碑石。（資料照，記者俞肇福攝）

    時值漢光演習期月，東引地區今天發現不明飛行物兩度掠過防區上空，軍方比對研析為無人機，不排除針對防區偵蒐、測探相關應處作為。圖為東引島國之北疆碑石。（資料照，記者俞肇福攝）

    2022/07/28 20:50

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部正在進行「漢光38號」實兵演習，但陸軍司令部今晚（28日）指出，東引地區今天發現不明飛行物，兩度掠過防區上空，經比對研析為無人機，軍方不排除針對防區偵蒐、測探相關應處作為。對此，東引指揮部依標準作業程序，射擊信號彈示警驅離，並保持戰備警戒、實施掩蔽作為。

    國防部24日到29日實施「漢光38號」實兵演習，各防區保持高度警戒，中國解放軍則已連續12天派軍機擾我西南、東南空域。另一方面，由於美國眾議院議長裴洛西傳可能於下月訪台，是否牽動區域局勢變化有待觀察。

    不過，在我國漢光實兵演習落幕前，東引地區發現「不明飛行物」掠過我防區上空，陸軍司令部今晚指出，這架不明飛行物兩度掠過上空，經比對研析為無人機，不排除是針對防區實施偵搜，測探相關應處作為。

    陸軍表示，東引指揮部即依標準作業程序應處，射擊信號彈示警驅離，並保持戰備警戒及實施隱掩蔽作為，而國軍營區、設施及陣地偽裝，皆依規定實施，並定期執行反覘，以防敵空中偵察，確保防區安全。

    雖軍方未明言此無人機的國籍與型號，以及是軍用或民用飛行器，不過，中國1架「運-12」民用運輸機於今年2月5日進逼東引空域，國防部於今年3月送交業務書面報告時提及，中共以民航機侵擾外島等「灰色地帶行動」，輔以認知戰作為，測試國軍應對能力並增加空防壓力，對國家安全形成嚴峻挑戰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    漢光演習第4天3架共機擾台 運-8技偵機闖東南空域
    2022/07/28 19:24

    漢光演習第4天3架共機擾台 運-8技偵機闖東南空域
    漢光演習「反擊作戰」 陸軍第二戰區重裝殲敵
    2022/07/28 12:30

    漢光演習「反擊作戰」 陸軍第二戰區重裝殲敵

    科技走廊帶動就業人口 這區還有絕版2字頭好宅
    漢光演習》加祿堂聯合登陸作戰！IDF投射熱焰彈壓制灘岸 兩棲爆破搶灘
    2022/07/28 11:57

    漢光演習》加祿堂聯合登陸作戰！IDF投射熱焰彈壓制灘岸 兩棲爆破搶灘
    因應中共頻擾東部！漢光演習花防部灘岸反擊 殲敵於水際灘頭
    2022/07/28 10:52

    因應中共頻擾東部！漢光演習花防部灘岸反擊 殲敵於水際灘頭

    救痘痘有解！啤酒抗痘太強爆缺貨
    東引遭不明機入侵 退將張延廷示警：慎防中國「灰色地帶行動」
    2022/02/08 18:26

    東引遭不明機入侵 退將張延廷示警：慎防中國「灰色地帶行動」
    中國無人機入侵東引？ 軍方公布比對研析結果了
    2022/02/06 20:30

    中國無人機入侵東引？ 軍方公布比對研析結果了
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播