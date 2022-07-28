共軍偵蒐？不明無人機兩度飛越東引 駐軍射擊信號彈驅離

時值漢光演習期月，東引地區今天發現不明飛行物兩度掠過防區上空，軍方比對研析為無人機，不排除針對防區偵蒐、測探相關應處作為。圖為東引島國之北疆碑石。（資料照，記者俞肇福攝）

2022/07/28 20:50

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部正在進行「漢光38號」實兵演習，但陸軍司令部今晚（28日）指出，東引地區今天發現不明飛行物，兩度掠過防區上空，經比對研析為無人機，軍方不排除針對防區偵蒐、測探相關應處作為。對此，東引指揮部依標準作業程序，射擊信號彈示警驅離，並保持戰備警戒、實施掩蔽作為。

國防部24日到29日實施「漢光38號」實兵演習，各防區保持高度警戒，中國解放軍則已連續12天派軍機擾我西南、東南空域。另一方面，由於美國眾議院議長裴洛西傳可能於下月訪台，是否牽動區域局勢變化有待觀察。

不過，在我國漢光實兵演習落幕前，東引地區發現「不明飛行物」掠過我防區上空，陸軍司令部今晚指出，這架不明飛行物兩度掠過上空，經比對研析為無人機，不排除是針對防區實施偵搜，測探相關應處作為。

陸軍表示，東引指揮部即依標準作業程序應處，射擊信號彈示警驅離，並保持戰備警戒及實施隱掩蔽作為，而國軍營區、設施及陣地偽裝，皆依規定實施，並定期執行反覘，以防敵空中偵察，確保防區安全。

雖軍方未明言此無人機的國籍與型號，以及是軍用或民用飛行器，不過，中國1架「運-12」民用運輸機於今年2月5日進逼東引空域，國防部於今年3月送交業務書面報告時提及，中共以民航機侵擾外島等「灰色地帶行動」，輔以認知戰作為，測試國軍應對能力並增加空防壓力，對國家安全形成嚴峻挑戰。

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