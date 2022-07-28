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    硬辦雙城論壇再來鬧！苗博雅批北市府「小孩子賴皮」

    苗博雅批評：「市府該走的程序都沒走，再來鬧『我不喜歡這個決議』就是小孩子賴皮的行徑。」（資料照）

    苗博雅批評：「市府該走的程序都沒走，再來鬧『我不喜歡這個決議』就是小孩子賴皮的行徑。」（資料照）

    2022/07/28 20:08

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    雙城論壇費柯文哲買單 陳佩琪秀存摺嗆：有需要隨時拿走

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市議會決議，不得動支雙城論壇預算95萬元，恐怕需要台北市長柯文哲自行買單，柯文哲妻子陳佩琪在臉書貼出百萬存摺，霸氣喊話「有需要隨時拿走」。對此，台北市議員苗博雅在社群媒體上批評，這是議會白紙黑字的決議，民眾黨議員在場，副市長黃珊珊也在場，「市府該走的程序都沒走，再來鬧『我不喜歡這個決議』就是小孩子賴皮的行徑。」

    苗博雅在臉書貼文表示，議會審預算時，白紙黑字決議，辦活動有條件，市政府在明知道條件不符合的情況下，仍然執意辦了活動，既然條件不符合，這筆錢無法用公款核銷，其實是依法行政的結果，跟活動辦得好不好毫無關係。

    苗博雅指出，各黨派的共識就是「本項預算如用於舉辦台北上海雙城論壇，若舉辦前共機、共艦持續擾台，兩岸氛圍不佳，則本預算不得動支」，這是議會白紙黑字的決議，民眾黨的議員也在場，副市長黃珊珊也在場，議會三讀通過後，市府也沒提出覆議，也沒有在動支前先來函議會詢問議會是否同意解凍。

    苗博雅說，台北市長柯文哲也在臉書上承認兩岸關係不佳，也承認共機擾台，該走的程序都沒有走，再來鬧「我不喜歡這個決議」就是小孩子賴皮的行徑，「明知沒買車票，執意跑上車了，卻吵鬧『我不想買車票』。在民主法治的社會，這是不好的行為。」

    「審議預算是議會的核心權力。」苗博雅認為，如果市府可以公然違反議會三讀通過的法定預算但書決議，那往後議會只能淪為市府的「議事局」，成為擺設裝飾品。

    至於這筆錢該由誰來支付？苗博雅說：「不用急忙把柯文哲的存摺掏出來，公共事務理性探討，不需情緒勒索。可以去問問，是哪些人在柯文哲身邊咬耳朵說『不用管議會決議，就辦吧』？主張不管議會決議就是要辦的人，全部都該負責！」

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