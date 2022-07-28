國立高中職校長大風吹 新竹高中、台南女中都換人

國立高中職新學年連任、轉任及新任校長今布達。（教育部提供）

2022/07/28 19:55

〔記者林曉雲／台北報導〕國立高中職校長大換血也大風吹，教育部今天舉行111學年國立高級中等學校校長聯合布達及交接典禮，14位校長退休，新任15位、連任8位、轉任17位，共有40位校長將於8月1日上任。

其中，後壁高中校長郭珍祥將掌舵新竹高中，竹中校長李明昭轉任溪湖高中校長，台南市永仁高中校長洪慶在將出任台南女中校長，特別的是，有3位新任校長由教師出任，虎尾農工教師吳志衍出任金門農工校長、中興高中教師任以真出任新港藝中校長、苗栗農工教師邱宇捷出任關西高中校長。

教育部長潘文忠期勉校長們全力以赴，為國家培育人才努力，也向14位退休校長致謝。

連任8位校長為彰化高中王延煌、水里商工徐文法、秀水高工劉丙燈、北門農工陳勇利、彰化女中陳香妘、恆春工商蔡俊彥、台東高中蔡美瑤、內埔農工張世波。

轉任17位校長為旗山農工潘致強（原善化高中）、曾文農工謝旻淵（原澎湖海事）、羅東高商陳琨義（原頭城家商）、溪湖高中李明昭（原新竹高中）、員林家商陳沛郎（原北斗家商）、新竹高中郭珍祥（原後壁高中）、北斗家商楊世圳（原嘉義家職）、玉井工商徐震魁（原曾文農工）、蘭陽女中陳銓（原羅東高商）、善化高中陳培德（原玉井工商）。

員林高中楊豪森（原溪湖高中）、草屯商工張正彥（原暨大附中）、苑裡高中彭昕鋐（原旗美高中）、岡山農工蔣壁輝（原旗山農工）、彰化高商陳定宏（原員林家商）、羅東高中曾璧光（原蘭陽女中）、新竹高工陳世程（原海大附中）。

15位新任校長為金門農工吳志衍（原虎尾農工教師）、苗栗高商李燕坪（原台中市豐原高商教務主任）、暨大附中黃方伯（原草屯商工教務主任）、新港藝中任以真（原中興高中教師）、關西高中邱宇捷（原苗栗農工教師）、澎湖海事顏嘉禾（原澎湖海事教務主任）、埔里高工謝敬堂（原水里商工教務主任）。嘉義家職校長吳國禎（原華南高商實習主任）、旗美高中楊景祺（原台南二中圖書館主任）、台南女中洪慶在（原台南市永仁高中校長）、頭城家商汪冠宏（原花蓮高工教務主任）、海大附中洪進源（原羅東高工進修部主任）、後壁高中黃彥鳴（原新豐高中教務主任）、曾文家商洪思農（原曾文家商學務主任）、國立竹科實中張簡瑞璨（原鳳山高中教務主任）。

14位校長退休為金門農工劉湘金、草屯商工黃國軒、埔里高工孫兆霞、苑裡高中張金華、岡山農工張福祥、彰化高商粘淑真、曾文家商陳藝昕、羅東高中謝寶珠、新竹高工李恆霖、關西高中凃仲篪、新港藝中王崇懋、員林高中游源忠、苗栗高商黃國峰、竹科實中李健維。

國立高中職新學年將有14位校長退休。（教育部提供）

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