反南鐵東移案 15民眾敗訴確定

最高行政法院認定變更計畫案沒有利益衡量瑕疵，內政部處分無誤，判決上訴駁回，全案確定。圖為反南鐵東移全線自救聯合會2016年到行政院抗議。（資料照）

2022/07/28 20:23

〔記者楊國文／台北報導〕台南市政府為鐵路地下化興建工程，於2015年陳送2件都市計畫主要計劃個案變更案報經內政部核定，蘇姓民眾等15人不服提起行政訴訟，被高雄高等行政法院判決駁回，蘇姓民眾仍不服，提起上訴，最高行政法院認定變更計畫案沒有利益衡量瑕疵，內政部處分無誤，判決上訴駁回，全案確定。

台南市政府2015年7月送交內政部核定，並由台南市政府公告從2016年9月21日發布實施生效的都市計劃主要計劃變更案，包括：變更台南市主要計劃（配合台南市區鐵路地下化計畫）案，和變更台南市主要計劃（配合台南市區鐵路地下化計劃）（部分鐵路用地、住宅區變更為公園道用地）案。

在變更計劃範圍內的土地或建物所有權人蘇姓民眾等15人，認為變更計將損害其權益，提起行政訴訟，但被高雄高等行政法院判決駁回。

上訴後，最高行政法院指出，變更計畫案源於為解決西部縱貫鐵路對台南市區造成的交通及都市發展問題，並促進交通運輸系統整合及協調，達到均衡區域發展的目標。

最高行政法院認為，變更計劃案已衡量鐵路地下化工程用地是儘量先利用適當的公有土地，鐵路線型配置方案所涉及鐵路兩側土地徵收、民房拆遷範圍，核定案較原軌案影響較低。鐵路地下化工程改建完成後，以地下層作為鐵路軌道使用，對紓解台南市區交通與塑造市中心意象，具有效益，符合台南市長期發展願景所需等各面向公私利益，今天駁回蘇姓民眾等人上訴案，全案確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法