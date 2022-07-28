雙城論壇經費被凍支 陳時中：不聽民意弄得很尷尬

台北市議員參選人張文潔（左）送民進黨台北市長參選人陳時中扁擔，象徵挑起市政重擔。（記者何玉華攝）

2022/07/28 19:46

〔記者何玉華／台北報導〕台北市議會決議不得動支雙城論壇預算95萬元，民進黨台北市長參選人陳時中說，市長要傾聽民意，否則像台北市議會決議不得動支雙城論壇經費，弄得很尷尬；雖然95萬元不多，但開了一個不成功的會，這是浪費，一件一件累積起來，就讓市政停滯。

陳時中今晚（28日）到松山出席市議員參選人張文潔舉辦的「阿中與你相見歡」活動，他保證自己將來一定是一個傾聽民意的市長，當市長要聽議會建議的分寸一定有，讓議會監督市長做對事，不要事情做的不符合大家的需要，結果亂做。

他提到，台北市政府舉辦的雙城論壇，最後議會決議支出的95萬元要由柯文哲自己買單，這是府會雙方沒有互相尊重，弄得很尷尬。95萬元雖然不多，但開一個不成功的會，大家也不知道有什麼內容，議會還要開很多協調會等等，這都是浪費，點點滴滴累積起來，就讓市政慢了。所以說，台北的市政停滯。

陳時中說，台北的條件這麼好，人才多，基礎建設不差，為什麼市政建設會比別人慢？這讓台北人覺得很不捨；就像過去8年來沒有完成一條捷運線，包括攸關內湖交通的東環線，然後還牽拖松山機場遷建，若對松山機場遷建有想法，應該早點提出來討論。

陳時中也提到，市政的推動要有一個肯負責不牽拖的政府，他的原則就是盡責、互相尊重，合作把事情做好；他說，現場出席的里長、商圈、自治會等地方代表，就是「社會力」，做市長要讓「社會力」合作，前提就是傾聽民意，帶著尊重的心，認真聽大家的需要，一起協調找出對地方發展最好的路，整合力量擬定方案，快速行動，發揮有市長會做事的精神，讓市政起飛，讓世界看到不一樣的台北市，把台灣帶進世界的舞台。

民進黨台北市長參選人陳時中今晚到松山出席市議員參選人張文潔（右）舉辦的「阿中與你相見歡」活動。（記者何玉華攝）

民進黨台北市長參選人陳時中今出席市議員參選人張文潔（右）舉辦的「阿中與你相見歡」活動。（記者何玉華攝）

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