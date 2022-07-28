北市成功市場廠商正式提解約 市場處擬重新發包

成功市場以鐵皮搭建，30年來違法占用道路，規劃改建卻一再延宕。（台北市市場處提供）

2022/07/28 19:18

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市成功市場以鐵皮搭建，30年來長期違法占用道路，市長柯文哲上任後推動改建，歷經多次流標、追加預算至10億元，原預定2024年完工，如今廠商在7月22日和新工處正式提出解約，未來完工時間恐再延長，台北市市場處表示，市府有幾個方案，其中包含重新發包，將進行討論後再向柯文哲報告。

台北市產發局、市場處今赴財建委員會進行工作報告，議員苗博雅關心成功市場改建案的狀況；台北市場處長陳庭輝表示，廠商7月22日已正式提出提前解約，市府有模擬的方案，至於解約將會按照合約處理，廠商提出的解約理由包含受缺工缺料物價上漲、市府提出的預算不夠，以及疫情的影響等。

苗博雅認為，這些理由不可歸責北市府，廠商若以這些原因坐地起價，市府若要歸還履約保證金給廠商，可能變成其他廠商效仿，恐開不好的先例，履約保證金應要按照合約賠償給北市府。

陳庭輝表示，市府模擬方案包含解約後，把目前廠商已做的部分結算完，再另案發包，或是將中繼市場合法化，不過中繼市場現在非市場用地，而是公園用地，旁邊拓建是停車場用地，用地都不符，另還有相關建築規則、消防等規定都要合法化，但他強調目前尚未到府級討論，任何選項都有空間。

苗博雅認為，工程難度本來就高，若硬著頭皮做可能變成爛尾樓，不管是要另案發包或是政策改變都要評估，建議一定要和柯文哲報告，並且不同方案都要納入討論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法