台北市立動物園擬漲價 議員批不合理

台北市立動物園門票擬漲價，但目前暫緩。（資料照）

2022/07/28 18:19

〔記者楊心慧／台北報導〕 台北市立動物園今年2月對外喊漲，漲幅高達一倍，預計全票60元漲為120元、優待票30元漲為60元、團體票42元漲為84元，台北市議員耿葳盤點台北市立動物園的漲價理由，發現動物園做出的民調，雖然有7成民眾同意漲價，卻以「誘導式提問」，引導民眾做出提問者想要的答案，另外動物園稱虧損連連，實際上8年都有賸餘，痛批動物園漲價兩大理由根本完全不合理。

台北市教育局表示，針對動物園漲價一事，目前已請園方暫緩，需收集各方意見後再行討論；動物園每年歲入跟歲出預算相較，有高達4億以上資金缺口，因動物園是教育局所屬社會教育機構的公益性質考量，由北市府另覓財源補足差額。

教育局指出，年度歲出預算未能全部執行完畢，經分析主要原因為人員缺額未補足人事費賸餘或工程採購案賸餘款等，部分剩餘款科目不能互相勻支。

耿葳調閱動物園民調題目為「台北巿立動物園目前票價為60元，相較於亞洲知名動物園（日本上野動物園約200元內，新加坡日間動物園約700-800元）略有偏低，由於動物園營運成本逐年增加，若採用「一票到底」方案，您認為以下票價區間何者為合理範圍？」選項有100至150元、151至200元、201至300元，以及其他（自行填寫）。

耿葳表示，問卷題目設計忌諱出現暗示性、誘導性問題，從題目上就已引導民眾做出提問者想要的答案，結果恐會因偏頗而喪失參考價值。

另外，動物園自2014年至2021年總預算的歲入歲出預決算資料發現，歲入在2020年、2021年因疫情出現較大幅度的短收，但歲出預算依舊年年都有賸餘，並沒出現預算用罄或不夠用。

耿葳指出，2014至2021年間，縱使2015、2020、2021年出現門票收入短收，但8年下來，門票總收仍入超過8億，比動物園自己預估的收入金額還要多出6700多萬，單就門票收支狀況看不出動物園漲價的需求性。

耿葳認為，台北市立動物園隸屬於北市府，深具公益性質與教育性質，經費來源出自於市府預算編列，不需像營利事業單位要自負盈虧，若部分經費預算因疫情的狀況需要追加，也應比照相關程序辦理，不能私下做連可信度都有疑慮的問卷調查就擅自對外喊漲，如今疫情重創，對民眾及家長無疑是個打擊。

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