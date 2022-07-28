反酸陳時中「做這麼差誰想抄？」 蔣萬安：我不是林智堅

蔣萬安到民生社區與鄉親喝咖啡聊天。（蔣萬安委員辦公室提供）

2022/07/28 17:35

〔記者蔡思培／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安說，若當選市長要讓大巨蛋能夠辦棒球比賽；民進黨台北市長參選人陳時中反問，這不是已經既定的方向嗎？蔣萬安在防疫、不孕症議題上有些見解都是既定政策，若「以我的觀點來講見解，他以後又說我抄他的」。蔣萬安今天反批，陳時中說防疫政策抄襲是想太多，「我不是林智堅，我不會抄襲」。

蔣萬安近日指出，若當選市長要讓大巨蛋能夠辦棒球比賽；陳時中反問，這不是已經既定的方向？蔣萬安在防疫政策、不孕症等方面都有提出見解，但這都是既定政策、已經在做的事，若「以我的觀點來講見解，他以後又說我抄他的」。

蔣萬安今天下午到民生社區與鄉親喝咖啡聊天，受訪時反批，陳時中擔心他說防疫政策抄襲是想太多，「我不是林智堅，我不會抄襲」，一席話讓現場鄉親聽到都笑出來。

蔣萬安說，抄襲一詞現在對民進黨很敏感，陳時中確定要提嗎？況且陳時中擔任指揮官防疫不及格，「做得這麼差誰會想抄？」陳時中當指揮官時，不管口罩、疫苗、快篩劑、藥物全部都缺，還讓民眾搶到跌倒，陳時中當指揮官無心防疫，還熱衷選舉，「這個時鐘（時中）壞掉了，需要修理一下」。

蔣萬安強調，自己不是抄襲，是超前對於民生議題為民眾預先準備，為下階段預防，疫情爆發時他最先提出防疫紓困條例，他都是帶領行政機關認識了解許多議題嚴重性與迫切性，才成為既定政策。

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