台鐵工會續推國假不加班 王國材籲冷靜：別造成旅客不安

台鐵工會續推國假不加班，交通部長王國材（中）出席道路交通安全記者會後受時呼籲大家冷靜，以理性方式討論。（記者鄭瑋奇攝）

2022/07/28 17:23

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣鐵路工會昨天（27日）與台鐵局協商台鐵公司化子法破局，聲明將走罷工程序，持續推動中秋、國慶等國定假日不加班活動。交通部長王國材今天呼籲大家冷靜，以理性方式討論，談判本來就是需要時間，建議工會不要把不加班掛在嘴上變成習慣，談不順利就用這樣方式，會造成旅客不安，期待雙方能談出共識，只要方案符合公司經營、員工照顧，交通部都會支持。

王國材說，台鐵公司化條例在立法院通過後，最近這段時間都是由台鐵局與工會進行勞資協商，他了解目前最大爭議在於員工加薪，以及職福金這兩塊。加薪這部分，他總覺得大幅加薪應該要在公司成立後，有賺錢時再來談，還沒賺錢就大幅調薪，讓公司開張就負債累累不太適合。

不過，對於營運人員底薪不到3萬，王國材說，他已經跟台鐵局長杜微談過，薪水那麼低應該早點給，希望趕快提升到3萬元，但台鐵局與工會在進行勞資協商時，共識是全部談完再一起處理。

對於工會說，台鐵局不調整台鐵公司資本額，或職福金提撥比例，後續就不再協商。王國材說，勞資協商本來就是一個不容易的過程，資方關心公司營運、未來財務狀況，擔心答應很多事情可能會導致未來經營困難，勞方主要是為了會員爭取權益，這中間要找到平衡點，最好是公司賺錢、員工福利增加。

王國材說，台鐵公司化子法目標年底完成，還有充分時間討論，他呼籲大家冷靜，用理性方式討論，談判本來就是需要時間，建議工會不要把不加班掛在嘴上變成習慣，談不順利就用這樣方式造成旅客不安。

另外，有台鐵司機員昨天遭貨物列車撞擊身亡，王國材說，司機員非常辛苦，對於做完例行工作在軌道間被撞到感到非常遺憾，會請台鐵再注意員工工作場所安全。他也不會對台鐵安全改革有任何灰心，很多細節、點滴發生的狀況，都是要改革的方向，未來會繼續努力。

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