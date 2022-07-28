再酸民進黨該加油 蔣萬安：不要不抹紅就不會選舉

蔣萬安到民生社區與鄉親喝咖啡聊天。（蔣萬安委員辦公室提供）

2022/07/28 17:16

〔記者蔡思培／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中在新書中推崇中共毛澤東接班人林彪，今天上午遭國民黨台北市長參選人蔣萬安酸「中共同路人」；陳時中則反擊說，現在不是文革時代、不要文字獄。蔣萬安下午再批民進黨該好好加油，不要不抹紅就不會選舉。

陳時中在新書《溫暖的魄力：陳時中的從醫初心》中推崇中共毛澤東接班人林彪，遭蔣萬安酸「中共同路人」。陳時中則認為，現在不是文革時代，犯不著做文字獄。蔣萬安下午到民生社區與鄉親喝咖啡聊天，接受訪問時說，希望民進黨用一致標準檢驗，不要每到選舉就只會抹紅、扣人家紅帽子說是中共同路人，結果發現自己參選人大力推崇中國共產黨將領，「難道陳時中也是中共同路人？」他希望民進黨好好加油，不要不抹紅就不會選舉。

台北市長參選人近來針對內湖交通問題隔空交火，副市長黃珊珊更拋出松山機場遷建，陳時中認為這是政治操作，黃珊珊則回嗆陳時中，提不出解方就多念書。對此，蔣萬安說，松山機場歷年都在討論是否遷建，這有國防安全考量，遷建也有困難度，但這不影響解決內湖交通的問題。他昨天已經提出解決內湖問題的3支箭，也希望可以與內湖園區企業溝通，疫情後採分流上班緩節車流人潮，這些都是可思考方向。

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