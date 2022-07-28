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    黃珊珊批陳時中：若內湖交通解方只有「換人做做看」 市民不會買單

    台北市副市長黃珊珊今於臉書開砲民進黨台北市長參選人陳時中，稱作為參選人而非平民，若提不出詳盡解方，「那就先好好用功讀書吧。」 （翻攝黃珊珊臉書）

    台北市副市長黃珊珊今於臉書開砲民進黨台北市長參選人陳時中，稱作為參選人而非平民，若提不出詳盡解方，「那就先好好用功讀書吧。」 （翻攝黃珊珊臉書）

    2022/07/28 17:09

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長選戰近日聚焦內湖交通問題；台北市副市長黃珊珊今開砲民進黨台北市長參選人陳時中，稱「誠摯建議」先惡補內湖交通問題的前因後果，若解方只有空洞的「換人做做看」，市民也不會買單，嗆聲陳時中作為參選人而非平民，若提不出詳盡解方，「那就先好好用功讀書吧。」

    黃珊珊指出，自己作為20幾年的內湖南港區議員，自信對於內湖交通問題「沒有人比我更了解」，其因在於原容納6萬人的地方卻已高達15萬人，此為台北市長柯文哲所稱的「都市計畫失敗」。

    黃珊珊說，過去北市府8年來透過設置智慧號誌、縮短捷運文湖線班距，拓寬成功橋及港墘路，打通所有交通瓶頸，此外，也興建大量的社會住宅，讓在內湖工作的人可以就近居住，降低車潮，並未「雙手一攤」。

    黃珊珊認為，要徹底解決內湖交通問題，除興建捷運環狀線外，還須遷建「大路障」松山機場，使松機的腹地與解除禁建的容積，作為作為內湖的「減壓空間」，同時興建更多由內湖跨越基隆河的橋樑直通市區，紓解交通瓶頸。

    黃珊珊表示，過去歷屆民進黨提名的北市長參選人從李應元、謝長廷、姚文智等，均將「遷建松山機場」納入政策主張，但此涉及中央單位，民進黨執政後從交通部到國防部的態度始終曖昧不明，連期程都沒有，盼中央應積極表態，此不僅攸關內湖居民權益，更關乎過去所開的支票能否兌現。

    黃珊珊嗆聲，陳時中為參選人而非一般平民，若提不出詳盡的解方，「那就先好好用功讀書吧。」

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