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    首頁　>　臺北市

    帶厭世雞和陳時中拍照受好評 吳沛憶大爆陳時中私下一面

    台北市議員吳沛憶則帶著厭世動物園的厭世雞和陳時中拍照，沒想到意外受到好評，網友們也說厭世雞和陳時中很像。（吳沛憶辦公室提供）

    台北市議員吳沛憶則帶著厭世動物園的厭世雞和陳時中拍照，沒想到意外受到好評，網友們也說厭世雞和陳時中很像。（吳沛憶辦公室提供）

    2022/07/28 16:52

    〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中近日頻和各行政區議員參選人合辦見面會、聯合競選，先前更和議員參選人合拍定裝照，展現母雞帶小雞的氣勢，台北市議員吳沛憶則帶著厭世動物園的厭世雞和陳時中拍照，沒想到意外受到好評，網友們也說厭世雞和陳時中很像；吳沛憶也大爆陳時中配合度超高，十分親切，這次台北市長選舉，大家是真的感覺到陳時中很有機會。

    吳沛憶拍定裝照時戴貓耳與陳時中拍照，意外受到好評，吳沛憶表示，陳時中在拍定裝照時來者不拒，配合度高，準備貓耳朵給陳時中戴，沒想到他馬上同意，本來想說自己比貓咪的動作，結果陳時中看到她比，自己也說「我是不是也要比」就比出可愛的動作，很快就完成了拍照。

    吳沛憶指出，陳時中人氣很旺，基層對他十分有熱度，陳很有群眾魅力，過去台北市對綠營來說是艱困選區，但這次大家是真的感覺很有機會，會更用力的催票，但陳時中接下來要爭取的是年輕人的支持，希望讓年輕人感受到陳時中的個性開放、開明，展現自己的特質。

    吳沛憶也將在7月29日晚上7時30分至8時30分於艋舺清水巖祖師廟廟埕舉辦「阿中拍照見面會」。

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