蘇花改預計8月開放大型重機 9月試辦白牌機車通行

蘇花改預計8月開放大型重機通行、目標9月試辦白牌機車通行。（資料照）

2022/07/28 16:22

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台9線蘇花改去年9月試辦大型重型機車通行後，交通部經過6個月檢核後，初步結論沒有行明顯安全疑慮，最快8月可以正式開放；普通重型機車（50C.C.以上至250C.C.）試辦通行的部分，公總已提報相關計畫，建議試辦開放路肩供機車通行，將以現行有開放的仁水隧道再往北延伸，規劃開放和中－和仁路段供白牌機車通行，由於還需要一些討論，目標今年9月上路試辦。

交通部長王國材表示，路權管理在過去交通管理單位來看，是基於保護機車族安全，希望減少可能會受到的傷害，對此，很多機車族覺得不公平，包含最近非常多討論的兩段式左轉等；王國材說，如果開放會讓行車更安全，他的想法是那就開放。

對於蘇花改開放機車通行，路政司長林福山表示，去年9月30日公總正式宣布試辦通行大型重機，經過6個月試辦，以及委託中華民國運輸學會辦理檢核，初步結論是通行重機沒有明顯行車安全疑慮。目前公總已將大型重機納入例行性防災應變的演練情境，並將正式開放的公文函報交通部，現正依程序辦理，後續再經確認通行細節後，就可由公總宣布通車時間，預計8月通行沒問題。

大型重機試辦完後，對於普通重機的部分，林福山表示，公總最近函報試辦策略意見到交通部，原則分2類、4個方案，維持現行車道配置的方案有兩個，第1，開放主線供普通重型機車通行，第2，開放路肩供普通重機通行；調整車道配置的有2個，第1，變更為1快車道、1機慢車道，第2，1快車道、1混和車道，但這牽涉到原來設計、環評，公總認為以開放路肩供普通重機試辦，在安全風險較易控管。

試辦區間的部分，林福山說，蘇花改路段在仁水隧道本來就有設計機車道，公總是希望從仁水隧道再往北延伸，目前規劃和中－和仁路段作為第一階段試辦範圍。相關試辦計畫交通部後續會盡快邀公總討論細節，所有前提都是以安全為主軸，確認各環節都是風險可控管，目標9月上路試辦。

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