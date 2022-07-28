北市文化局長遭疑特支費獨厚親信挨批「蔡皇帝」 政風處允調查

台北市議員簡舒培（右）、北市文化局長蔡宗雄（左）。（翻攝台北市議會網站）

2022/07/28 16:31

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市勞動局長陳信瑜先前遭指控，濫用首長特別費購買紅酒等，檢調已在調查。北市議員簡舒培今下午在議會質詢爆料，北市文化局內部員工向她陳情爆料，文化局長蔡宗雄以特支費發給特定人士作為獎金，任內多次調動人事，諷蔡宗雄是「蔡皇帝」、把文化局搞得亂七八糟。

簡舒培要求，政風處調查蔡的特支費是否有使用不當、有沒有獨厚圖利蔡宗雄的親信，以及是否有因人設事也應一併調查。北市政風處官員應允，2週提供調查報告，由於蔡宗雄任職文化局長的時間較長，資料比較龐大，有關人事調動，屬於機關組織及首長人事處理權，轉請人事處協助了解。

簡舒培說，8月將離職出國念書的蔡宗雄，她接到文化局內部員工向她檢舉，蔡宗雄利用特支費獨厚圖利特定人士，她起先還向北市府索資，但北市府秘書處弄公版讓她無法調查，但文化局員工早已蒐集整理蔡的特支費單據給她。

簡舒培指出，員工向她爆料，文化局有166名員工，2019至2021年，蔡宗雄以特支費獎勵洪姓秘書共6萬4899元，包括購屋喬遷及工作獎金、購買個人用電風扇等，還有多項工作獎金2000至9600元不等。簡舒培詢問在場多名文化局科長，是否有拿到超過6萬4899元的獎金，但沒有科長舉手。

簡舒培更指出，洪姓秘書於3月1日至文基會任職，但根據文基會近3年的徵才公告，都沒有洪姓秘書應聘的工作內容職缺，難道是文基會專為洪姓同仁開缺，她質疑是因人設事。蔡宗雄解釋，洪姓秘書是自行找到該職缺，文化局過去有這個職缺，只是一直沒晉用，而是由機要兼代配合，但如今實在配合不過來

簡舒培進一步爆料，員工不滿蔡宗雄任內大動作調動人事任用親信，她調閱資料發現蔡從2018年上任文化局長，任內調動35位同仁，其中平調多達24人、降調3人，為歷任文化局長最多。蔡宗雄說，他一人的任期時間，與過去3位局長的任期相加差不多時間，調動人數平均看來也差不多。

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