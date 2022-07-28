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    入境檢疫太長惹民怨 莊人祥：平均1至2小時、持續優化

    民眾抱怨入境檢疫時間太長，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，從尖峰時間來調查，最多費時2.5小時，平均在1至2小時之間，未來會再持續優化流程。（指揮中心提供）

    民眾抱怨入境檢疫時間太長，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，從尖峰時間來調查，最多費時2.5小時，平均在1至2小時之間，未來會再持續優化流程。（指揮中心提供）

    2022/07/28 16:21

    〔記者林惠琴／台北報導〕民眾抱怨入境檢疫時間太長，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，從尖峰時間來調查，最多費時2.5小時，平均在1至2小時之間，未來會再持續優化流程，包含桃機停車場免費時間由30分鐘延長至60分鐘，且8月1日起提供防疫巴士免費搭乘並新增雙北路線，近期也將與專家討論是否調整行李清消作業。

    莊人祥指出，有關入境措施優化，一直都在進行中，檢疫收審單、行李消毒、唾液篩檢、防疫車隊等4關卡，認為是檢疫過程必要的措施，從尖峰時間來調查，大致上，從第一名旅客下機到離開大廳為止，最多2.5小時，平均都在1至2小時之間，為可接受範圍，但仍會針對流程優化，尤其若有排隊會注意舒適性，也就是說在有冷氣處進行排隊，不會大熱天在外面排隊。

    有關行李消毒，莊人祥說明，近期專家會議將討論是否調整，若是確認後，就可能更改這些措施。

    至於檢疫收審單只有10台電腦為錯誤資訊，莊人祥解釋，桃機兩航廈各有20至21台，現在系統也都很穩定，每人過關卡大概2分鐘，甚至更少，速度算順暢。

    在防疫車隊方面，莊人祥說明，目前桃機也有針對防疫巴士進行規劃，8月1日起提供入境旅客免費搭乘防疫巴士，並增開停靠雙北路線，每天尖峰時段固定每小時發車，再由親友到指定點接送到檢疫處所。同時，機場停車場免費時間由30分鐘延長至60分鐘，並增加中長程防疫計程車周轉率。

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