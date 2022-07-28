首例！永達申請私校退場基金墊付5158萬元 教育部准了

私立永達技術學院，申請私校退場基金墊付5158萬元，教育部今開會審議通過。（資料照）

2022/07/28 16:30

〔記者林曉雲／台北報導〕首例！位於屏東縣已停辦的私立永達技術學院，申請私校退場基金清償積欠教職員工的「公保超額年金及慰助金」等費用，教育部今日召開「大專校院轉型及退場基金管理會」審議通過，同意私校退場基金墊付新台幣5158萬元，至少141位前教職員工將可獲離退慰助金等，永達董事會在清算完結前則須將墊付款項繳回基金。

教育部「大專校院轉型及退場基金補助及融資要點」，去年新增受理墊付項目，學校法人經教育部核定解散後，可申請退場基金墊付公保超額年金及離退慰助金等費用，永達是適用新制的首例。

教育部技職司副司長柯今尉表示，永達技術學院於103年8月6日停辦，學校法人第17屆董事會因違反私立學校法相關規定，教育部向台灣屏東地方法院聲請解除，今年1月14日法院核定該法人解散，教育部依私立學校法重新組織第18屆公益董事會。

柯今尉說明，為了維護教職員工權益及校產公共性，公益董事會上任後，盤點學校積欠教職員工公保超額年金及前董事會承諾之離退慰助金等費用，辦理財務及不動產等查核作業，維護校園安全等事項。

柯今尉說，永達公益董事會為了申請退場基金，墊付學校教職員工公保超額年金、離退慰助金等費用，經聯繫141位永達前教職員工，共114位同意簽署債權確認書，將於審查通過後盡速撥款至個人帳戶；至於27位因對於債權內容有意見而未簽署者，相關款項將提存法院。

永達公益董事會主要申請墊付項目，在公保超額年金部分，學校依法應給付但積欠之教職員工公保超額年金約1027萬元及約14萬元利息，共計約1041萬元；離退慰助金部分，經公益董事清查後發現，前任董事會曾於105年間承諾並與教職員工簽署協議書，於學校有處分校產或大筆資金挹注時，優先發放教職員工離退慰助金，並已列入決算報告之應付未付款項約3238萬元，另考量教職員工權益保障事宜，加計法定利息計算，自簽署日至學校法人解散前約879萬元，合計約4117萬元。

私立永達技術學院，申請私校退場基金墊付5158萬元，教育部今開會審議通過。（資料照）

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