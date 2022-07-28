為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    女友在旁...男友竟佔閨密便宜 這下慘了

    謝男佔女友閨密便宜，士林地院依依乘機性交未遂罪判他有期徒刑2年。（資料照）

    謝男佔女友閨密便宜，士林地院依依乘機性交未遂罪判他有期徒刑2年。（資料照）

    2022/07/28 16:44

    〔記者溫于德／台北報導〕謝男與女友及其閨密共3人夜唱後，回到謝男住處休息，謝男卻對首次見面的閨密伸鹹豬手，遭閨密怒斥「你這個爛咖」，士林地院審結，依乘機性交未遂罪判謝男有期徒刑2年。可上訴。

    3人是於去年11月23日凌晨夜唱，謝男後來見2女均已喝醉，將人帶回自己的住處。

    到家後，謝男見女友熟睡，也發現閨密醉到昏睡、癱軟，竟起色心，先脫掉閨密的衣褲，再趴到閨密的身上親吻，接著又脫掉閨密的衣服，並疑與對方進行「人與人的連結」，直到女友的手機響起，吵醒閨密，謝男才被推開。

    士院審理時，謝男承認親女友閨密的嘴巴與胸部，但否認有與對方「連結」，還說是對方先親她，衣褲也是女友閨密自己脫掉。

    士院勘驗謝男住處錄影畫面發現，謝男的狗因為房內發出爭吵聲，不斷朝房門狂吠，不久後，房門打開，此時，從客廳櫥櫃玻璃可見到謝男在房內處於下半身裸露狀態，閨密更大聲斥責「你這個爛咖」。

    閨密另提出疑似性侵害事件驗傷診斷書，記載其處女膜有1公分舊裂傷，陰部並無明顯外傷，但沒有驗出與謝男相符的DNA。

    士院認為，謝男與閨密第一次認識，之前並無任何恩怨足以讓閨密誣指謝男犯罪，但也沒有證據足以證明謝男已乘機性交得逞，故認定謝男犯的是乘機性交未遂罪。

    士院審酌謝男色慾薰心犯案，害閨密身心嚴重受創，目前為止仍無法抹去心中的陰影，且謝男至今仍無悔意，依法判刑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    女大生昏睡突感口插溫熱物 睜眼驚見好友下體搖晃
    2022/07/02 22:08

    女大生昏睡突感口插溫熱物 睜眼驚見好友下體搖晃
    狼姊夫性侵小姨子 孕妻竟幫忙脫妹內褲
    2022/06/29 11:02

    狼姊夫性侵小姨子 孕妻竟幫忙脫妹內褲

    科技走廊帶動就業人口 這區還有絕版2字頭好宅
    高中少女換衛生棉 公車司機藉口「幫忙擦屁股」性侵害
    2022/04/13 20:05

    高中少女換衛生棉 公車司機藉口「幫忙擦屁股」性侵害
    找傳播妹陪吸毒趁機性侵 還說「妳叫床的聲音像小孩」
    2022/03/28 09:54

    找傳播妹陪吸毒趁機性侵 還說「妳叫床的聲音像小孩」

    企業最愛 大葉大學 未畢業先就業
    17歲少女上網找工作借錢 被酒店幹部騙到摩鐵性侵
    2022/03/06 14:01

    17歲少女上網找工作借錢 被酒店幹部騙到摩鐵性侵
    超冷靜！被網友性侵後拍照存證 買避孕藥、報案討回公道
    2022/01/27 00:15

    超冷靜！被網友性侵後拍照存證 買避孕藥、報案討回公道
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播