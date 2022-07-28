女友在旁...男友竟佔閨密便宜 這下慘了

謝男佔女友閨密便宜，士林地院依依乘機性交未遂罪判他有期徒刑2年。（資料照）

2022/07/28 16:44

〔記者溫于德／台北報導〕謝男與女友及其閨密共3人夜唱後，回到謝男住處休息，謝男卻對首次見面的閨密伸鹹豬手，遭閨密怒斥「你這個爛咖」，士林地院審結，依乘機性交未遂罪判謝男有期徒刑2年。可上訴。

3人是於去年11月23日凌晨夜唱，謝男後來見2女均已喝醉，將人帶回自己的住處。

到家後，謝男見女友熟睡，也發現閨密醉到昏睡、癱軟，竟起色心，先脫掉閨密的衣褲，再趴到閨密的身上親吻，接著又脫掉閨密的衣服，並疑與對方進行「人與人的連結」，直到女友的手機響起，吵醒閨密，謝男才被推開。

士院審理時，謝男承認親女友閨密的嘴巴與胸部，但否認有與對方「連結」，還說是對方先親她，衣褲也是女友閨密自己脫掉。

士院勘驗謝男住處錄影畫面發現，謝男的狗因為房內發出爭吵聲，不斷朝房門狂吠，不久後，房門打開，此時，從客廳櫥櫃玻璃可見到謝男在房內處於下半身裸露狀態，閨密更大聲斥責「你這個爛咖」。

閨密另提出疑似性侵害事件驗傷診斷書，記載其處女膜有1公分舊裂傷，陰部並無明顯外傷，但沒有驗出與謝男相符的DNA。

士院認為，謝男與閨密第一次認識，之前並無任何恩怨足以讓閨密誣指謝男犯罪，但也沒有證據足以證明謝男已乘機性交得逞，故認定謝男犯的是乘機性交未遂罪。

士院審酌謝男色慾薰心犯案，害閨密身心嚴重受創，目前為止仍無法抹去心中的陰影，且謝男至今仍無悔意，依法判刑。

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