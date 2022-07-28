吳政忠：新國科會要當桶箍 縮小科研與需求落差

國科會主委吳政忠表示，新國科會要當桶箍，把上、中、下游，也就是研究到產業、社會的需求環環相扣，縮小落差。 （記者李欣芳攝）

2022/07/28 16:01

〔記者李欣芳／台北報導〕新任國科會主委吳政忠今天表示，科技必須與社會、經濟、環境還有地緣政治做連結，因此新國科會要當桶箍，把上、中、下游，也就是研究到產業、社會的需求環環相扣，縮小落差。

科技部改制為國科會，昨天舉行揭牌暨新任主委吳政忠布達典禮，今天到行政院院會報告「開創科技未來新局」。根據國科會報告，委員會將置委員11至15人，含相關機關首長、研究機構首長及專家學者，並負責協調中研院、數位部、經濟部、衛福部、交通部、文化部、教育部、農委會及其他相關部會。

國科會指出，將啟動新的組織協力模式，攜手各部會，規劃宏觀而周全的科技策略，著手進行淨零碳排、永續科技、太空發展等全球性議題的科技布局。

吳政忠出席政院會後記者會時指出，科技不會只是科技，而是須與社會、經濟、環境還有地緣政治做連結，因此新國科會要當桶箍，把上、中、下游，也就是從研究到產業、社會的需求環環相扣，縮小當中的落差。

對於未來工作重點，吳政忠說，未來中研院與新國科會支持的大學研究，上游研究成果要能有效連結到中游，也就是經濟部、衛福部、農委會等運用科技，並要能轉化成商業產品，因應社會需求。

吳政忠表示，展望未來台灣的基礎研究須邁向國際頂尖，因此將大力投入基礎研究，同時嘗試讓台灣學者團隊合作。

吳政忠指出，目前科學園區的半導體產業處於領先地位，但未來應該要讓半導體晶片的製造與設計優勢，外溢到其他產業，例如精準健康產業、電動車、太空低軌通訊衛星等等，科學園區將擔任推動的第1棒。

他還說，科技發展要與社會、環境永續以及人文素養做連結；另外，全世界女性科技人力嚴重不足，台灣作為先進國家，會大力支持女性在科研方面的工作與任用。

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