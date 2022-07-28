造船廠4員工染BA.2 羅一鈞：BA.5家庭群聚恐來自社區接觸

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（指揮中心提供）

2022/07/28 15:55

〔記者林惠琴／台北報導〕高雄感染Omicron BA.5的50多歲船廠男（指標個案），其確診的2名兒子病毒經定序均為BA.5，職場完成定序4人卻為BA.2，中央流行指揮中心研判，BA.5的船廠來源可能性大幅降低，可能源自未發現的社區接觸，研判現階段BA.5仍以家庭傳播為主，沒有打算加嚴防疫措施，但持續對於全國各區抽驗定序掌握個案BA.5占比。

指標個案3名家人已有2名兒子確診，經定序均為BA.5，分別小於5歲與小於10歲。至於船廠接觸者，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，首批採檢有10例新確診陽性個案，針對其中Ct值較低的7案進行定序，4案Ct值介於23至29的結果出爐為BA.2，是與本土疫情相同的病毒株，3案則因未病毒量太低而無法定序成功。

羅一鈞說明，雖然有2例二次採檢新確診個案仍在定序中，但初步研判，BA.5群聚感染來自船廠的可能性已大幅降低，較可能與家庭群聚本身有些尚未發現的社區接觸有關，比較擔心BA.5在社區已經有感染途徑與傳染鏈發生。

羅一鈞強調，隨著感染人數下降，但新變異株預期在社區中透過傳播方式，會慢慢取代主流的BA.2，因此仍要為下一波BA.5疫情再起做風險評估，將定序持續監測，並針對全國各區抽驗，以了解各區BA.5占比，以及重複感染或重症有無發現BA.5，作為後續發展了解與預判，目前占比則仍是偏低。

羅一鈞說明，目前從病毒株不同來看，顯示高雄家庭群聚與船廠群聚是兩起不同的事件，其中，高雄家庭群聚與先前北部高度疑似的BA.5家庭群聚，看起來應該都是在社區有些不太確定，但一般性接觸而感染的情形。

羅一鈞指出，隨著國際疫情升溫，我國先前邊境檢疫措施調整後，確實會有變異株進入社區可能引起傳染鏈進行，但目前絕大部分本土個案仍以BA.2為主，因此進行監測與適度疫調了解傳播鏈，協助掌握病毒在各區域被驗出來代表的傳播狀況，也了解有無透過特殊或大規模途徑快速傳播，以高雄案來說，並沒有在職場引起人數眾多的傳播事件。

羅一鈞研判，BA.5在台現仍是以家庭傳播模式為主，且個案都是無症狀或輕症，沒有增加疾病嚴重度，因此目前風險評估認為維持既有的防疫措施，請民眾落實戴口罩與勤洗手，沒有打算加嚴。若發生新一波疫情，大部分專家預估規模應該不會像前一波這麼多人，會再嚴密觀察BA.5占比有無逐漸增加趨勢，是預估下一波疫情開始與高峰非常重要的關鍵。

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