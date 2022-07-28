華燈初上也有詐！純情男掉入剝皮酒店陷阱 420多人被詐

劉嫌為首的不法集團，所冒用他人的美女照片。（記者邱俊福翻攝）

2022/07/28 15:39

〔記者邱俊福／台北報導〕以劉姓男子為首的不法集團，涉嫌利用北市中山區條通內的一家日式酒店，承租其每日正式營業前的時段，做起剝皮酒店，以美女照片搭訕不特定男子，以甜言蜜語哄騙前往消費，再以幫其贖身、交往等名目騙錢，就連疫情時間，沒人敢前往酒店時，還兼賣高價「加味內褲」、茶包等等，刑事局偵九大隊第二隊今天宣布逮捕劉等28人，初步清查約有420多名純情男受騙上當。

警方調查，該集團部分成員擔任一線機房「叩客手」，負責以假美女帳號至各社群軟體廣發搭訕訊息，若目標上鉤則交由二線「新客手」，於通訊軟體以男女朋友互稱，哄騙被害人至指定的條通酒店交付款項給現場幹部，再由女性犯嫌擔任現場小姐，並與叩客手交接資料扮演假身分接應。

許多被害人到酒店時，發現碰面的女子跟通訊軟體照片本人不同，女嫌則會以「怕被騷擾」、「難道你僅看外表」或者乾脆死不承認因應，結果女嫌僅陪坐10分鐘，就以轉台為由離去，就需花費6500元。

後續，再交由三線「回客手」持續以業績不足、家人生病、投資讓其升職等理由情緒勒索被害人，要求匯款或親至酒店交付現金，直至被害人無力付款後，再以離職等理由封鎖被害人。

警方說，該集團從前年10月經營至去年9月，根據帳冊名單共約有420多名純情男受騙，但因該集團有拍攝被害人身分證供酒店辨識用，致被害人恐遭報復或家人知悉，大都不願報案，目前報案者僅有28人，被騙金額共上千萬元，當中受騙最高者為71歲老翁，損失金額94萬元，年紀最小為19歲。

另外，擔任酒店小姐的女嫌，外型亮麗者月薪5萬元，其餘月薪3萬5000元，詐得的金額可抽百分之20，當中業績最好的為暱稱「仔仔」，個人就詐得400多萬元，外型美豔。而去年6、7月疫情期間，民眾不敢去酒店消費，轉型賣「加味內褲」6500元、茶包3500元等等。

警方是於去年5月偵辦假投資詐騙案中，發現當中楊姓嫌犯也擔任劉嫌旗下機房人員，加以監控。去年9月，警方前往新北市新莊地區一處社區大樓查緝機房，逮捕劉嫌等3人到案，查扣毒品咖啡包33包、作案電腦、行動電話等證物，後再擴大偵辦，今年6至7月期間，陸續持拘票查獲許姓機房負責人、賴姓酒店幹部等CALL客、現場組成員等25人到案，依加重詐欺罪、組織犯罪移送檢方偵辦。

警方查扣作案電腦、行動電話、交戰手冊等贓證物。（記者邱俊福攝）

被害人跟詐欺機房話務的對話紀錄。（記者邱俊福翻攝）

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