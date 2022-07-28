農委會水試所龍蝦設施養殖重大突破 蝦苗到稚蝦育成率破7成

水試所開發的「龍蝦玻璃稚蝦中間育成技術」，讓波紋龍蝦的玻璃蝦苗長成稚蝦的育成率從低於4成，變成可突破7成；圖片為波紋龍蝦的玻璃龍蝦苗。（記者楊媛婷攝）

2022/07/28 15:56

〔記者楊媛婷／台北報導〕「波紋龍蝦」是高檔又深受歡迎的水產品，台灣的龍蝦幾乎都是仰賴進口，受限於技術緣故，過去國內外龍蝦從玻璃蝦苗到稚蝦的育成率在4成以下，還在起步階段，不過該情況將可望打破，農委會水產試驗所開發「龍蝦玻璃稚蝦中間育成技術」，透過該技術，育成率突破7成，且育成後的龍蝦的蝦膏濃厚，蝦肉也更Q彈。

台灣沿近海有的龍蝦品種以「波紋龍蝦」和「中華錦繡龍蝦」為主，波紋龍蝦又被稱為「青龍」，由於捕撈過度，台灣已很難看到野生波紋龍蝦，市面上吃到的波紋龍蝦幾乎都是從印尼、越南等地進口，批發價每公斤則是1300元到1600元不等。

過去龍蝦養殖都是進口2公分長的玻璃龍蝦苗後，再培育成4公分的龍蝦稚蝦，但是過去受限於技術，國內外養殖場將龍蝦苗培育成稚蝦的育成率最高不到4成，由水試所助理研究員鄭明忠開發的育成技術，透過水質管控、飼料、建立可讓龍蝦定棲的海藻等，讓龍蝦的玻璃苗到稚蝦的育成率一舉突破7成，取得龍蝦設施養殖的全球重大突破。

該技術從2020年開始研發，鄭明忠表示，當初有一原在國外從事龍蝦苗養殖的業者，因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情回台，並向水試所表達蝦苗育成的需求，也因該貿易商，水試所可順利取得好幾批蝦苗，並投入龍蝦從蝦苗到稚蝦的高密度設施養殖試驗。鄭明忠說，透過該技術，2公分的蝦苗培育成4公分的稚蝦只要25天，之後養殖業者取得波紋龍蝦稚蝦後，只要再培育8個月，就可達到250到300克的上市體型。

鄭明忠說，因為在養殖過程中可以透過飼料肥育，相較野生波紋龍蝦，養殖的波紋龍蝦膏黃更飽滿、濃郁，蝦肉也更Q彈，該所曾將養殖的波紋龍蝦拿到餐廳測試，品嘗過的民眾都給予高度的評價。

印尼、越南兩國也有養殖波紋龍蝦，不過屬於粗放式的箱網養殖，水試所開發的龍蝦育成技術可用在漁電共生的養殖設施，且屬於密集式的設施養殖，可提供國內目前養蝦業者更多養殖的品項；該技術目前正在申請專利，若順利技轉，可望於技轉2年後，就可品嘗到膏黃更濃、肉更Q彈的波紋龍蝦。

目前開發的中間育成技術，蝦苗仍倚賴進口，鄭明忠說，龍蝦培育分成好幾個階段，首先是蝦卵孵育後會進入蜉蝣期，並且會變成透明幼體，這段蜉蝣期大約就要6個月，之後才會又脫殼變成玻璃蝦苗，他說，全球還沒突破蜉蝣期到玻璃蝦苗之間的培育，未來會持續往這方面努力。

波紋龍蝦的稚蝦再養成8個月，就可以到300克的上市規格。（記者楊媛婷攝）

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