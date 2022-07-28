台灣本土社團歡迎裴洛西訪台 嚴厲譴責中國及彭蔭剛阻擋

台灣本土社團今日發表共同聲明，強調台灣人民熱情歡迎裴洛西訪台。圖為美眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台。（美聯社檔案照）

2022/07/28 15:29

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國聯邦眾議院院長裴洛西計畫8月訪台，中國政府近日不斷對外嗆聲，公開以粗暴言語威脅恐嚇台美政府，連國民黨籍海基會董事彭蔭剛近日也刊登全版廣告阻止斐洛西訪台。台灣本土社團今日提出四項共同聲明，強調台灣人民熱情歡迎裴洛西訪台，嚴厲譴責中國試圖阻止美國政要來台，還有在台親中統派人士與中共唱和。

由本土社團組成的台派平台今日發聲明指出，一、台灣人民熱情歡迎裴洛西女士訪問台灣。二、譴責中國以粗暴的言語及武力威脅，試圖阻止裴女士的訪台行程。三、呼籲台灣對中國存有不當妄想的親中人士，要珍惜台灣這塊土地及國家，不要盡做出賣台灣的作為。四、台灣與中國一邊一國是現狀也是事實，台灣政府及民間應共同戮力制定新憲法，儘速完成國家正常化進程，鋪陳台灣重返國際社會的基礎。

李登輝民主協會榮譽理事長張燦鍙今日表示，台美兩國同樣是自由民主的獨立國家，具有共同的普世價值，兩國官方或民間往來互訪本來就是平常的事，尤其美國眾議院院長裴洛西代表的是美國最高民意機關來訪台灣，更是表達美國民間社會對於台灣堅定的支持，台灣人民當然是熱情歡迎裴洛西的來訪。

張燦鍙批評，中國聲稱自己是大國崛起，既然自以為是大國，就應該有大國應有的風範，而不是到處挑釁，企圖改變國際現有秩序及規範，造成印太地區的動盪不安。尤其對於裴洛西訪台一事所表現的粗暴言語，只會造成國際社會的反感及警戒，使中國成為國際公敵。

台灣制憲基金會副執行長張俊龍指出，台灣民間社會非常歡迎裴洛西訪台，裴洛西訪台不僅是表達美國社會對台灣的堅定支持及穩固的友誼，對於印太區域安全也有安定的作用。

針對二二八屠夫彭孟緝之子彭蔭剛近日在媒體刊登廣告呼籲裴洛西取消訪台，張俊龍批評，彭蔭剛的文章內容完全是站在中國共產黨的國家利益的思考，認同中國的統派人士時時配合中國的統戰手段，對內滲透分化，對外阻礙台灣與國際社會的正常往來，並試圖以極少數民意踐踏大多數台灣人追求國家正常化的期待，完全忽視台灣才是生養他們的土地與國家。

張俊龍認為，不能任由彭蔭剛等人的作為誤導國際社會的視聽，台灣民間社會多數歡迎裴洛西訪台的聲音必須熱情且大聲地放送出來，美國與台灣都是崇尚自由民主價值的國家，面對野蠻無理的中國，更要堅持做對的事，代表台灣民間社會熱情歡迎裴洛西訪問台灣。

本次聲明連署社團有台灣社、台灣制憲基金會、台灣北社、台灣客社、台灣教授協會、李登輝民主協會、台灣教師聯盟、台灣母語教師協會、台灣獨立建國聯盟、台灣基督長老教會、台灣陪審團協會、公投護台灣聯盟促進會、台灣國、台灣聯合國協進會、台北市台灣語協會、台灣民主永續平台協會、民報文化事業、台灣青年民主協會、台灣青年議會、臺灣學生聯合會、台灣教育發展協會、新國家運動、福爾摩莎人文關懷協會、愛鄉文教基金會、台灣東突厥斯坦協會、台灣228關懷總會、寶島廣播電台、台灣福和會、台灣人權促進會、好民文化行動、台灣新視界協會、台灣美日民間交流協會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法