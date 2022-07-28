染疫中重症+143！再增4童MIS-C 9歲童腹痛急診併發急性闌尾炎救治中

醫療應變組副組長羅一鈞。（指揮中心提供）

2022/07/28 15:12

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日公布武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增中重症143例，包含中症88例、重症55例，但新增5例兒童重症，其中4例孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）均無慢性病史。不過，醫療應變組副組長羅一鈞指出，MIS-C現在已經是接近高峰要過了。

針對MIS-C個案，羅一鈞表示，最小個案為2歲女童，無慢性病史，7月3日確診，23日起出現發燒、嘔吐、腹瀉、腹痛、食慾下降等症狀，25日至急診，懷疑MIS-C及急性腸胃炎，目前仍於一般病房治療中。

3歲男童無慢性病史，6月17日曾確診，7月21日起出現發燒、眼睛浮腫、咳嗽、便秘、食慾下降等症狀，24日因為嘔吐前往急診，懷疑MIS-C住院，目前仍於一般病房治療中。

5歲女童無慢性病史，6月3日曾確診，7月19日起出現發燒、全身皮疹、紅眼、嘴唇浮腫、腹痛等症狀，前往急診疑似MIS-C收治加護病房，病情已改善，預計今日下午轉至一般病房。

9歲女童無慢性病史，6月初曾接種過一劑疫苗，6月17日曾確診，7月17日起出現腹痛、發燒、腹瀉、嘔吐等症狀，22日前往急診，量測血壓偏低，疑似MIS-C出現類似休克，且經腹部電腦斷層發現急性闌尾炎，收治加護病房使用類固醇、免疫球蛋白、抗生素治療，目前仍於加護病房治療中，病況穩定。

至於肺炎重症個案，則為12歲女童，有先天性神經肌肉疾病史，長期在家使用正壓呼吸器，6月初曾接種過一劑疫苗，7月22日出現發燒、喉嚨痛、咳嗽有痰，快篩陽性，並至急診X光檢查顯示為肺炎，收治加護病房使用呼吸器，並給予瑞德西韋等藥物治療，目前仍於加護病房治療中，病況穩定。

羅一鈞說明，近期MIS-C個案增加，主要反映出國內6月初的疫情高峰，間隔一個月陸續有個案，且最近以中南部較多，研判MIS-C現在已經是接近高峰要過了，應該是7月中下旬就逐漸減少。

羅一鈞提到，考量通報等相關問題，預估MIS-C病例落在80至100例之間，不到先前專家所提介於100至150例，後續會再勾稽健保資料庫及使用免疫球蛋白情形確認，也提醒目前累計個案62例，以未打疫苗為主，建議家長利用疫情平穩之際，盡快帶小孩打疫苗，降低MIS-C風險。

目前12歲以下兒童重症累計128例，包含62例MIS-C、25例腦炎、20例肺炎、8例哮吼、敗血症與共病各3例、1例心肌炎、6例家中死亡，其中25例死亡，包含9例腦炎、4例肺炎、敗血症與共病各2例、哮吼與心肌炎各1例，6例到院前死亡。

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