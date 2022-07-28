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    首頁　>　臺北市

    40多歲女未打疫苗 發燒到41度採檢確診到死亡僅2天

    中央流行疫情指揮中心今日公布武漢肺炎新增62例死亡，年齡最輕的是一名40多歲女性，未曾接種疫苗，本身有糖尿病等慢性病史，快篩陽性後被家人發現無意識、高燒41度送醫，但最後仍不治，從檢出陽性到死亡僅2天。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心今日公布武漢肺炎新增62例死亡，年齡最輕的是一名40多歲女性，未曾接種疫苗，本身有糖尿病等慢性病史，快篩陽性後被家人發現無意識、高燒41度送醫，但最後仍不治，從檢出陽性到死亡僅2天。（指揮中心提供）

    2022/07/28 14:46

    〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日公布武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增62例死亡，年齡最輕的是一名40多歲女性，未曾接種疫苗，本身有糖尿病等慢性病史，快篩陽性後被家人發現無意識、高燒41度送醫，但最後仍不治，從檢出陽性到死亡僅2天。

    指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增62例死亡個案，為36例男性、26例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、61例具慢性病史、38例未接種3劑COVID-19疫苗，於今年5月18日至7月25日確診， 6月5日至7月25日死亡。

    羅一鈞說明，最年輕的死亡個案為40多歲女性，未曾接種疫苗，本身有糖尿病等慢性病史，7月22日快篩陽性，隔天在家中被家人發現意識改變及高燒41度，呼吸急促等症狀，送急診已經昏迷、嚴重休克，經緊急插管及治療後，收治加護病房，但24日仍因病況惡化、急救無效死亡，死因為肺炎併呼吸衰竭及敗血性休克。

    根據指揮中心統計，今年1月1日至7月27日，本土病例累計446萬4639例，其中，中重症2萬0636例，死亡7923例。

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