接見日本議員團 賴清德：日台應該有生命共同體的精神

副總統賴清德今日上午接見「思考日本安全保障議員之會」訪台團時表示，日本跟台灣應該有生命共同體的精神，雙邊合作也應該是全方面的。（資料照）

2022/07/28 14:41

〔記者蘇永耀／台北報導〕副總統賴清德今（28）日上午接見「思考日本安全保障議員之會」訪台團時表示，日本跟台灣應該有生命共同體的精神，雙邊合作也應該是全方面的，包括國防國安、經濟發展、社會交流等方面的合作。對於安倍前首相不幸遇難，副總統表示，這是日本的損失、台灣的損失、也是國際的損失，也再次代表台灣人民表達哀悼之意。

賴清德認為，一個國家的發展有多個面向值得重視，但安全應該放在第一位。他對於訪團籌組「思考日本安全保障議員之會」的前瞻遠見表示敬意，也對大家致力於台日兩國區域安全的努力，表達由衷謝忱。

他表示，日本跟台灣的國家安全，都面臨一個相同來源的威脅，就是共產中國企圖用武力，改變民主社會以規則為原則的民主秩序。在這種狀況之下，日本跟台灣應該要加強合作，避免被分化、被各個擊破。

副總統強調，台灣在蔡總統引導之下，一定會堅守民主自由的憲政體制，也會致力於維護印太和平穩定的現狀，不會挑釁中國。蔡總統當選之後，第一任的兩岸政策包括4個原則，就是台灣對中國的善意不變、承諾不變、不會在壓力下屈服，也不會走回對抗的老路。

賴副總統說，中國善用的是威脅利誘，會以廣大市場的經濟利益，去引誘其他國家支持；或者是用經濟利益來分化台灣、日本或其他國家本身的力量。中國也會針對各國重要人士給予個別利益，來引誘他們；中國更是會用假消息，去分化想要影響的國家社會。

賴清德認為，在這種狀況之下，日本跟台灣的合作應該是全方面的，包括國防國安、經濟發展、社會交流等方面的合作，「我們才有辦法避免中國的威脅跟侵略」。

訪賓包括日本眾議院議員石破茂、浜田靖一、長島昭久、日本參議院參議員清水貴之，及「日本台灣交流協會」台北事務所代表泉裕泰等。

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