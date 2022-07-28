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    本土下降+23822、死亡+62 境外移入+149

    2022/07/28 14:07

    〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今日公布，本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病例下降，新增23822例，呈現緩降趨勢，死亡略升至62例。另外，境外移入新增149例。

    新增23,822例本土病例，為11,056例男性、12,757例女性、9例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（4,168例），台中市（2,940例），台北市（2,460例），桃園市（2,385例），高雄市（2,340例），台南市（1,898例），彰化縣（1,137例），苗栗縣（712例），屏東縣（699例），新竹縣（689例），雲林縣（592例），新竹市（580例），宜蘭縣（536例），花蓮縣（456例），基隆市（438例），南投縣（431例），嘉義縣（429例），嘉義市（281例），台東縣（276例），金門縣（200例），澎湖縣（155例），連江縣（20例）。

    新增149例境外移入個案中，為83例男性、66例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自英國（8例）、越南（5例）、泰國（4例）、菲律賓、美國及日本（各3例）、盧森堡、法國、馬來西亞及德國（各2例）、義大利、法羅群島、匈牙利、新加坡、委內瑞拉、中國及阿拉伯聯合大公國（各1例），另108例感染國家調查中。入境日期介於今年6月28日至7月27日。

    指揮中心統計，截至目前國內累計4,522,365例確診，分別為19,265例境外移入、4,503,046例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

    2020年起累計8,776例COVID-19死亡病例，其中8,761例本土，個案居住縣市分布為新北市1,951例、台北市1,022例、台中市851例、高雄市793例、台南市677例、桃園市655例、彰化縣516例、屏東縣363例、雲林縣257例、南投縣252例、基隆市205例、苗栗縣192例、嘉義縣186例、宜蘭縣177例、花蓮縣147例、嘉義市143例、新竹縣136例、台東縣123例、新竹市84例、澎湖縣20例、金門縣11例；另15例為境外移入。

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    中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今日公布，本土武漢肺炎病例下降，新增23822例，呈現緩降趨勢，死亡略升至62例。另外，境外移入新增149例。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今日公布，本土武漢肺炎病例下降，新增23822例，呈現緩降趨勢，死亡略升至62例。另外，境外移入新增149例。（指揮中心提供）

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