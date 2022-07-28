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    飛彈教授赴中國講學惹議 潘文忠：嚴格查處！

    元智大學2名教授參與飛彈、半導體研發，卻到中國講學，引發洩漏機密疑慮。教育部長潘文忠表示，將要求元智大學嚴格深入查處，有相關處置後將對外說明。（記者李欣芳攝）

    元智大學2名教授參與飛彈、半導體研發，卻到中國講學，引發洩漏機密疑慮。教育部長潘文忠表示，將要求元智大學嚴格深入查處，有相關處置後將對外說明。（記者李欣芳攝）

    2022/07/28 14:03

    〔記者李欣芳／台北報導〕元智大學2名教授參與飛彈、半導體研發，卻到中國講學，引發洩漏機密疑慮。教育部長潘文忠今天表示，將要求元智大學嚴格深入查處，有相關處置後將對外說明。潘文忠也提出呼籲表示，在台灣涉及機敏性的專案研究，相關部會都會要求簽保密切結，相關人員在簽結後皆須遵守。

    元智大學被爆多名教授赴中國講學，其中2名教授被控曾在台灣參與飛彈研發、半導體研究等涉及國安機密、敏感的計畫，卻到中國大陸講學，甚至出任長江學者講座教授，有洩漏機密的疑慮。

    潘文忠今天出席行政院院會會後記者會時說明，教育部之前就收到檢舉信，當時也請元智大學回覆相關狀況，但中國資訊不透明，且採取阻擋的措施，直到近日又發現新事證，因此請元智大學二度進行調查。

    他表示，將要求元智大學對此個案嚴格深入查處，若有進一步結果，會有相關處置並對外說明；1年多前，教育部也曾經調查在中國任職的教師，後經查證屬實，透過跨部會機制做出裁處。

    潘文忠表示，在台灣涉及機敏性的專案研究，相關部會定會要求簽保密切結，這些在兩岸人民關係條例、大學校院教師兼職處理原則中也都有明確規範，相關人員簽結後皆須遵守。而教育部鍥而不捨說明，就是希望讓有專業知能的學者、專家，能夠了解並遵守已存在的法律規範。

    行政院發言人羅秉成補充說明，政府就敏感科技項目補助有相關規範要點，相關參與人員負有保密義務，這非單一部會議題。

    羅秉成說，這件事情大家非常關注，台灣面對境外敵對勢力滲透，擔憂很多重要技術研發被竊取或遭洩密，對經濟、科技發展都會有很重大危害，這次的個案雖已離職，仍有保密義務，目前須先將事實釐清，才能在法律上作出認定。

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