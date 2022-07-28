北市勞動局長涉貪被調查 蔣萬安：盼司法勿枉勿縱

蔣萬安今天上午出席漫畫博覽會，走訪多個攤位。（記者蔡思培攝）

2022/07/28 13:37

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市勞動局長陳信瑜被檢舉涉嫌不實使用及核銷特別費，調查局台北市調查處昨天（27日）搜索陳信瑜住處，漏夜訊問，陳在今天凌晨以20萬元交保。國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，希望司法勿枉勿縱，台北市政府局處首長涉貪遭約談，會影響市府團隊優秀公務人員士氣。

蔣萬安今天上午出席漫畫博覽會，會前也針對時事受訪。對於陳信瑜涉犯貪污治罪條例遭移送台北地檢署，蔣表示，希望司法勿枉勿縱，台北市政府局處首長涉貪遭約談，多少會影響市府團隊優秀公務人員士氣，他認為這個不得不慎，必須要重視。

蔣萬安近來每天跑行程，昨天前往社子島拜訪里長，民進黨台北市長參選人陳時中今原本也要到社子島，後來卻取消行程。對此蔣表示，他之前就常去社子島參加活動、與里長民眾互動，了解在地民眾心聲，他認為未來決策模式應該由下而上，透過基層民眾心聲來形成共識。蔣也說，社子島居民反映希望改善居住環境、公共設施、交通運輸服務，他都會聆聽當地民眾的心聲，設法解決當地發展問題。

蔣萬安昨天宣布成立前進指揮所，蔣今天重申，年底選戰就是團體戰，特戰指揮所將所有黨籍議員參選人納入團隊，每個人都是他的競總副總幹事，希望發揮團體戰力，分進合擊、克敵制勝。

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