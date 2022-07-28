新竹棒球場驗收體育署將給協助 政院：沒驗收就使用有前例

教育部長潘文忠表示，對於新竹棒球場驗收，體育署將給最大協助。（記者李欣芳攝）

2022/07/28 13:16

〔記者李欣芳／台北報導〕新竹棒球場尚未完成驗收就啟用造成球員比賽時受傷，近來引發爭論，教育部長潘文忠今天在行政院院會後記者會上表示，體育部商請對於棒球運動場館比較熟識的學者專家與新竹市政府共同盤點與檢視，新竹市府也已積極籌組改善小組，體育部將商請專家給予竹市府最大的協助。

對於媒體詢問新竹棒球場沒驗收，職棒就先開打，引發爭議，行政院發言人羅秉成說，公共工程沒驗收就先行使用不乏前例，是看各工程單位的需求來做處理。

潘文忠表示，新竹市府當取興建新竹棒球場，爭取中央前瞻基礎計畫的經費協助，現在體育部已商請對於棒球運動場館比較熟識的學者專家與竹市府共同盤點與檢視，新竹市府也已積極籌組改善小組，將有整體改善計畫，體育署專家小組也會持續與新竹市府共同檢視，讓球場設施儘快完成改善，使選手可安全比賽。

至於新竹棒球場沒驗收，職棒就先開打，體育部事先是否知情？潘文忠說，中央補助地方運動場館設施，主辦機關都必須依建築法規採購與承包商契約，教育部的了解是，球場是在驗收的過程，有做一些測試，很遺憾的是有球手在比賽時受傷，這是大家不樂見的，對於竹市府已有小組要做工程的改善，我們建議有更多專業的建議，體育部也會商請專家給予最大的協助。

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