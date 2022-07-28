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    議員憂重演邊投邊開票要求「界定投票範圍」 北市府允跟中選會確認

    台北市民政局赴北市議會民政委員會進行工作報告。（翻攝台北市議會網站）

    台北市民政局赴北市議會民政委員會進行工作報告。（翻攝台北市議會網站）

    2022/07/28 13:14

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕2018年九合一選舉合併公投，出現邊投票邊開票的亂象，當時引發社會議論。台北市議會民政委員會今早安排北市民政局工作報告，議員許淑華指出，今年底九合一選舉加上18歲公民權複決案，北市府應做好相關配套，避免民眾混淆，議員王浩憂心，重演4年前邊投邊開票的爭議，要求明白界定「投票範圍」，否則今年底投票還會吵吵鬧鬧。

    民委會也做出附帶決議，「民政局於1個月內確認今年投票日下午4時投票時間結束，選罷法所稱進入投開票所之明確範圍定義」。民政局長藍世聰當場應允，此事涉及全國一致性，將跟中央選舉委員會確認，在選舉投票前搞清楚，再跟委員會報告。

    今年11月26日將舉行地方公職人員投票，18歲公民權修憲案的複決案投票也在同一日舉行。王浩問，目前北市人口數多少？民政局說，到6月底246萬4450人，王浩追問，議員少幾席？藍世聰說，士林北投、松山信義區各少一席。

    許淑華表示，年底大選及公民複決權投票應做好規劃，不要像4年前邊投票邊開票，府級要討論因應，像是減少每個投開票所的選舉人數，增加投票空間。藍世聰回答，有上次邊投邊開票的經驗，中選會有詳盡規劃，4年前因為太多公投案，今年只有1案，比較沒問題。

    藍世聰說，目前規劃採分開領票，先領市長、議員、里長選票，再領複決權的票，最後在同一處投票，就是先領2次票再投票，投開票所現場會有選務人員引導，選票顏色也會不同。民政局科長方英祖說，投開票所從2018年1548所，增加到1745所，每個投票所容納人數有減少、選務人員則有增加。

    王浩則指出，這一屆選舉投票過程出現爭議，就是下午4時投票時間截止卻還有人排隊，同時進行開票，唱票時影響投票人的意願，引發政治爭議與選舉公平性的非議，因此今年底選舉到底要如何區別誰還有投票權，要有明確指示，否則連警察都不知道該怎麼辦。

    王浩說，以法理基本概念來說，履行投票責任義務應是進入投開票所才能履行，4時沒進入投開票所就沒投票權，這要有明白界定，如果進了投開票所才能履行權責，但如果還沒進入投開票所、只是在排隊卻可以繼續投，爭議就沒完沒了，所以投票範圍要明確，警察才能執法，否則今年還會繼續吵吵鬧鬧。

    王浩還說，4時後截止投票誰還有投票權，要有明確答覆，「我4時前進入學校、5時才在教室的投開票所完成投票」，是進入投開票所、或投開票所之外的大環境不能投，要明白解釋，以求公平。藍世聰表示，會把整個規定弄清楚，再跟委員會報告。

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