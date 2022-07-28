原住民修憲正名28年 鄭天財出示影像紀錄重現歷史

今日是國民大會修憲三讀通過將「山胞」正名為「原住民」第28週年，國民黨立委鄭天財、廖國棟偕同前原住民族委員會主委林江義共同召開「紀念原住民修憲正名28週年：珍貴影像揭開1994表決驚險通過」記者會。（記者王千豪攝）

2022/07/28 13:46

〔記者王千豪／台北報導〕今日是國民大會修憲三讀通過將「山胞」正名為「原住民」第28週年，國民黨立委鄭天財、廖國棟偕同前原住民族委員會主委林江義共同召開「紀念原住民修憲正名28週年：珍貴影像揭開1994表決驚險通過」記者會。鄭天財更拿出當時國民大會的會議紀錄以及影像紀錄，重現當時的會議狀況。

會議紀錄及影像紀錄顯示，在第2屆國民大會第4次臨時會第32次大會紀錄中就可以發現，首先表決國大代表陳菊的提案（即民進黨版），在場263人，贊成者56人，不通過；接著表決審查委員會版本（即國民黨版），由於原住民正名案僅有2案，故委員會版本一旦未能通過，「山胞」繼續被稱作「山胞」，即代表著原住名正名修憲失敗。而第2案的表決結果，在場263人，同意195人，少3票未達四分之三門檻，提案不通過。

鄭天財說，他為揭開表決完整過程，於去年訪問當時的國大代表高正治。高正治陳述過程，依據國民大會議事規則，表決結果得提出重行表決，但需有30人聯署提案。故高正治立刻登記發言，同時由時任國大代表林正二連署提案重行表決。在兵分二路進行之下，及時由林正二等32人提出重行表決動議，且會議主席依議事規則受理，終於進行重行表決。

鄭天財進一步說明，從國民大會的會議紀錄以及影像紀錄，可見當時第一次表決結果一出，高正治隨即登記發言並提出重行表決，且國民大會會議主席王慈官依國民大會議事規則處理提案重行表決，而從會議畫面及議事錄中可以發現，重行表決過程中，民進黨國大代表多次搶奪主席台麥克風、議事槌，聚集於發言台及主席台強烈干擾重行表決程序，並發言反對重行表決。

鄭天財舉83年7月28日的媒體報導表示，當時重行表決前，民進黨團國大代表詢問在場旁聽的原住民團體，原住民團體會商後決定只接受「台灣原住民族」的名稱，民進黨團49位國大代表遂決定不支持國民黨版的原住民正名案。而國民黨與無黨籍陣營中在前次投票未表達同意的19位國大代表中，有4位離席、1位轉而支持原住民正名，重行表決才能驚險地以在場259人、支持196人，以1人之差剛好超過四分之三的門檻，正式通過原住民正名修憲案。

廖國棟認為，雖然首次的原住民正名修憲結果並非所有人都滿意，但不可否認的是，經原住民國大代表前輩善用議事規則努力完成的原住民正名修憲，確實開展出後續修憲上對原住民族的討論。他也分享在他擔任國大代表任期中，當時一系列的原住民正名修憲是特別針對當時原住民族的需要，設計了區分山地、平地原住民的參政權保障機制。而後，才會於1997年將原住民改為原住民族以彰顯原住民族集體權，並將原住民族地位、政治參與、教育文化、交通水利、衛生醫療、經濟土地及社會福利事業等權益保障納入憲法。

廖國棟也說，在當時國民黨原住民先進的努力下，奠立了基礎，才會有後續的原住民族教育法、原住民身分法、原住民族工作權保障法、原住民族基本法等重要法案的三讀通過。但回過頭來看，總統蔡英文105年競選總統時，提出原住民族12項法案，執政6年法案類僅通過3部，不論是法律制訂進度或者行政施政效能，都是令人難以接受的牛步。

林江義表示，除了要感謝國大代表對於原住民正名的努力外，他也提到1987年於內政部服務時，立法院原住民立委們也數次在質詢中向政府爭取原住民正名，經原住民立委不斷表達原住民正名的訴求，也逐漸翻轉政府的施政觀點及族群認知，感謝原住民立委在原住民正名所做的努力。

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