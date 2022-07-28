育兒津貼加碼到每月5千元 8月教育新制一次看

111新學年自8月1日開始，共有4項教育新制上路，教育部今日說明，育兒津貼將調高為每月5千元，讀公共化及準公幼幼兒園的費用再降低，政府分攤更多的家長育兒支出，資料照。（資料照）

2022/07/28 12:45

〔記者林曉雲／台北報導〕111新學年自8月1日開始，共有4項教育新制上路，教育部今日說明，育兒津貼將調高為每月5千元，讀公共化及準公幼幼兒園的費用再降低，政府分攤更多的家長育兒支出，另高中生早自習新制也上路，大學編制外的專案教師則更有保障。

教育部說明，符合育兒津貼請領資格的家長們，今年8月起，第1胎由每人每月3500元調高為5000元，第2胎調高為每月6000元，第3胎以上調高為每月7000元。

家中有2歲至未滿6歲的幼童，今年8月起，就讀「公立幼兒園」每月最多繳1000元，就讀「非營利幼兒園」每月最多繳2000元，就讀「準公共幼兒園」每月最多繳

3000元，第2胎以上繳更少，低收及中低收入家庭子女免費，費用差額將由行政院補助並協助家長支付給幼兒園。

此外，教育部修正「高中生在校作息規定」自新學年起實施，教育部表示，依「教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項」，上午第1節開始上課前，全校集合活動每週至多1日，其餘日數由學生自主規劃運用，學校不得將學生非學習節數活動的參與狀況列入出缺席紀錄，且可執行的管教措施僅限於：口頭糾正、列入日常生活表現紀錄、通知監護權人協請處理、書面自省或靜坐反省；課業輔導則不得提前講授進度課程內容，也不得實施列入學業成績計算之評量。

教育部表示，將持續引導各縣市政府秉持「兒童權利公約」精神，共同鬆綁學生在校作息相關規定，國教署並透過納入簡任視察到校視導項目的方式，加強掌握執行情形，並請縣市政府建立督導機制，督導學校落實執行，以學生最佳利益為考量，維護學生休息及健康權利，並強化學生主動學習、自主管理的能力，促進身心健康發展。

此外，「專科以上學校進用編制外專任教學人員實施原則」也自新學年上路，各公私立專科以上學校編制外專任教學人員之工作權益將更有保障，包括授課時數、差假、薪酬、遴聘資格之送審及升等事項，均以比照學校編制內專任教師規定為原則，學校應為編制外專任教學人員辦理參加勞工保險及應提繳勞工退休金；對於聘期屆滿未獲再聘者，學校應按服務年資發給慰助金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法