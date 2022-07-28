柯文哲自稱智商157 洪申翰諷：北市C肝篩檢率六都墊底

台北市長柯文哲（中）。（資料照）

2022/07/28 12:31

〔記者謝君臨／台北報導〕今（28）日為世界衛生組織（WHO）訂定的「世界肝炎日」，根據衛福部報告估算，全國約有40萬名慢性C肝人數，其中有近25萬名分布在六都。民進黨立委洪申翰比較六都的C肝篩檢率發現，醫療資源最豐富的台北市，篩檢率卻墊底，也是全國倒數第二。洪痛批，台北市長柯文哲以台大醫師出身、智商157為名，但數據卻告訴大家，在國民健康政策上，北市有很大的改善空間。

衛福部資料顯示，接受治療的C型肝炎感染者，其中完成服藥後的治療成功率，從2017年的96.8%，上升至2021年的99.0%，可見治療成效顯著，而WHO也訂定2030年要達到消除病毒性肝炎為目標。

洪申翰也拋出疑問，目前台灣免費提供45歲至79歲國人終身一次的B、C型肝炎檢查，原住民年齡則放寬為40歲至79歲，但這樣的公費健檢利用率如何？經洪申翰辦公室統計，截至今年5月底，篩檢率由低至高分別為台北市9.99%、新北市11.77%、桃園市13.20%、台中市13.44%、台南市14.58%、高雄市14.86%。北市篩檢率為六都中最低，更是全國倒數第二。

洪申翰表示，從2017年至2021年C肝新藥治療人數及預估慢性C肝人數的比例來看，北市也是六都墊底。他說，經過請教肝膽腸胃專科主治醫師意見，C肝的治療成效在台灣相當良好，雖然篩檢出C肝抗體陽性並不代表需接受治療，但不去篩檢，就沒辦法早期治療。

據衛福部統計，北市醫療院所數量為3734間，執業醫事人員逾5萬名，從各類數據來看都是全國醫療資源最豐富的縣市。洪申翰批評，理論上推廣公費B、C肝篩檢對北市來說應較為容易、醫療院所的服務可近性高，大眾交通運輸也相對方便，究竟是什麼原因導致北市的篩檢率這麼低？柯市府應好好檢討。

洪申翰呼籲，B、C型肝炎為慢性肝病與肝癌死亡的主要原因，肝癌更高居癌症死因第二位！國內每年因慢性肝病、肝硬化及肝癌造成約1萬3000人死亡，請符合公費篩檢年齡的民眾多多利用相關資源，不要忽視自己的權益！

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