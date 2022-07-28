石破茂：安倍晉三無法完成的遺志 願肩負責任持續推動

日本眾議員石破茂。（資料照）

2022/07/28 12:34

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見由日本眾議員石破茂所率「思考日本安全保障議員之會」訪台團，再度表達對前首相安倍晉三辭世的難過與不捨。石破茂說，他與安倍共事過，也競爭過，對於安倍無法完成的遺志，他願就其理念肩負相對應責任，持續推動。

蔡英文首先說，在座是安保議題專家，也是台灣的好朋友，感謝對台灣友誼的重視。她並說，多年來台灣與日本面對天然災難與疫情挑戰，度過難關，尤其感謝日本在去年致贈疫苗，台日也建立更深厚友誼。對於前首相安倍晉三離世，蔡總統也再度表達難過與不捨，並指台灣人民將其視為永遠的好朋友。她還記得去年與安倍視訊時，安倍重申台灣有事等於日本有事，表達對區域議題與對台灣的關切之意。

蔡英文也說，近年來日本政府多次在國際場域強調維持台海和平的重要性，我們對此非常感謝。台灣作為國際社會重要一員，守護台灣不僅為了守護主權，在區域戰略安全，也是第一島鏈上非常關鍵防線，我們要與日本等民主夥伴深化合作，共同維護印太區域和平。除了安保議題，台日也在許多領域合作，包括台積電在日本熊本縣設廠，台日將共同達成半導體供應的穩定。

石破茂接著致詞說，在日本媒體，每天都可以看到蔡英文的報導，對這次到台灣訪問感到光榮。剛才蔡總統提到對安倍前首相突然過世表示哀悼，他要強調，日本不會因為這次事件，民主主義就有所動搖，也不會屈服於暴力之下。他也提到與安倍共事的過程。包括安倍擔任自民黨總裁時，他擔任幹事長，兩人也在總裁一職競爭過。對於日本在亞太肩負責任，無論法制面、整備軍事能力與經濟力量的提升，都不能僅提停留在精神論，也就是嘴巴說說，必須具體肩負起責任。

石破茂強調，對於安倍無法完成的遺志，他願就其理念肩負相對應責任，持續推動。

針對所組「思考日本安全保障議員之會」的跨黨派團體，石破茂說，這是由擔任過防衛或外務大臣等成員所組成，具體而言，台日未來應如何合作，誠如蔡總統在烏克蘭情勢後多次表明自己國家必須自己救，他個人深感認同。未來在亞太地區不發生「有事」情況下，必須採取什麼措施來防範。「我們應先設想可能發生什麼事態，再思考根據什麼條約、法律，或運用什麼武裝部隊來對抗，這些都必須先協商取得共識。總之，精神理念雖有共同思考，但共同作為還欠缺共識。」

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