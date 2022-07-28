蔣萬安台北隊被疑包藏「中國」 李德維嗆：他們看到「中」就抓狂

針對任職「台灣一帶一路經貿促進協會」常務理事，李德維表示，他們看到「中」就抓狂，先請陳時「中」改名陳時「台」再來指控。（資料照）

2022/07/28 12:27

〔記者王千豪／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安日前公布競選團隊，其中同黨立委費鴻泰及李德維因擔任「台灣一帶一路經貿促進協會」常務理事，民進黨立委林楚茵、王定宇質疑，蔣萬安的台北隊包藏「中國」。對此，李德維今日受訪表示，他們看到「中」就抓狂，先請陳時「中」改名陳時「台」再來指控。

「台灣一帶一路經貿促進協會」官網顯示，以「為台灣找出路，分享一帶一路發展機遇，共圓中國夢」為願景，是台灣唯一旗幟鮮明以參與中國一帶一路倡議為宗旨的組織，成員包含兩名現任立委費鴻泰及李德維。

林楚茵質疑，這是用台北隊包藏中國心，借屍還魂共圓中國夢。王定宇也說，參選人代表誰的利益才是重點，而蔣萬安的台北隊根本就是中國隊。

李德維表示，蔣萬安團隊廣納各方，是為了打造未來的台北市而共同努力打拚，不分族群、年齡或性別。李德維說，林楚茵也好、王定宇也罷，都是為了搶救陳時中因防疫失利而下滑的選情，又在搞意識形態與逢中必反的遊戲，有智慧的台北市民已經厭煩了。

對於林楚茵及王定宇的質疑，李德維回嗆，看到「中」就抓狂，他們應該先請陳時「中」改名陳時「台」或陳時「北」再來指控。至於費鴻泰至截稿前則未回應。

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