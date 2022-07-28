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    陳時中推崇林彪 蔣萬安：也是中共同路人？

    蔣萬安今天上午出席漫畫博覽會。（記者蔡思培攝）

    蔣萬安今天上午出席漫畫博覽會。（記者蔡思培攝）

    2022/07/28 12:07

    〔記者蔡思培／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中在最近發表的傳記書中推崇中共毛澤東接班人林彪是「帶兵又帶心」。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天表示，民進黨不要每次用同樣的招數抹紅、扣人紅帽子，民進黨自己的參選人都在推崇共產黨林彪，「難道陳時中也是中共同路人嗎？」

    蔣萬安今天上午出席漫畫博覽會，蔣表示自己很喜歡看漫畫，特別是以棒球主題的漫畫，過去台北動漫節曾購買進擊的巨人、鬼滅之刃等周邊商品。蔣說，今天很高興有機會跟更多年輕朋友接觸、聊漫畫。

    蔣萬安也接受媒體聯訪，被問起陳時中在傳記推崇中共毛澤東接班人林彪是「帶兵又帶心」。對此蔣萬安質疑，陳時中部長要組的是中共台北隊嗎？難道他也是中共同路人嗎？他認為民進黨應該好好加油，不要每次用同樣的招數抹紅、扣人紅帽子是中共同路人等等。蔣說，其實我大家也看到民進黨自己的參選人都在推崇共產黨林彪，「難道陳時中也是中共同路人嗎？」

    媒體也詢問，林彪曾與陳誠交手過，結果陳誠打敗仗，陳時中是否在影射蔣。對此蔣表示，不需要過度聯想，現在市民朋友最關心的是誰能夠帶領台北市大步向前、真正為市民解決問題。蔣說，他提出內湖交通解決方案、長照政策、市民關心的寵物政策，接下來都會按照具體的節奏與步調推出更多具體施政願景與政見，讓他成為市民朋友心中最好的選擇。

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