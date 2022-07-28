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    偷手機假裝「撿到」 笨賊拿贓物到派出所「洗白」卻嚇到落跑

    徐嫌偷走手機。（記者王冠仁翻攝）

    徐嫌偷走手機。（記者王冠仁翻攝）

    2022/07/28 11:59

    〔記者王冠仁／台北報導〕徐姓男子到台北市三創生活園區閒晃，在其中一間電信門市假裝把玩展示手機並撤除防盜裝置，再趁店員不注意偷走要價3萬元的三星Z Flip 3手機。徐事後發現警方到他住處附近訪查，他為脫罪，將手機拿到派出所佯稱「我撿到的」，想以拾得物的方式來「洗白」自己的罪嫌，但警方早已將該手機登記為贓物，他最後被警方依竊盜罪嫌送辦，中正一分局今天也公布徐嫌的犯案手法。

    警方調查，徐姓男子日前跑到台北市三創生活園區閒晃，他跑到其中一間電信門市，在門市內把玩展示手機；趁店員不注意時，試圖撤除展示機上的防盜裝置，想不到，防盜裝置居然沒有發出警報聲響，徐故作鎮定、抬頭四處張望，確定周遭沒有店員，隨即將手機藏匿於自己外套，得手後揚長離去。

    店家事後發現展示機不翼而飛，調閱店內監視器畫面查看發現遭竊，隨即報警。警方根據竊賊離去的動線沿途調閱監視器畫面查看，循線到竊賊最後出現地點訪查、調閱監視器畫面；恰好當晚徐返家後，恰好看到員警正在附近訪查，他假裝沒事與警方攀談，這才發現自己已經事跡敗露。

    徐為了脫罪，異想天開，不久後居然拿著偷來的手機，跑到住家附近的派出所；他謊稱手機是自己撿到的，於是送來給警方，但警方早已透過警政拾得物系統將該手機登記為贓物，員警察覺異狀，追問他手機來源，他發現紙包不住火，匆匆離開派出所。

    警方說，由於徐自己跑到派出所「送上門來」，警方透過派出所駐地監視器畫面，與竊賊行竊畫面，比對臉部特徵、穿著影像，發現徐就是竊賊，戳破他是「拾得人」的謊言。

    中正一分局今天公布徐嫌的犯案手法，同時對外呼籲商店內應加強防盜措施及裝設監視器，以防制竊案發生，保護財產安全。

    徐嫌拿手機到派出所謊稱在路上撿到。（記者王冠仁翻攝）

    徐嫌拿手機到派出所謊稱在路上撿到。（記者王冠仁翻攝）

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