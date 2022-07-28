藍營批陳時中推崇林彪 「綠共、紅共一家親」

文傳會副主委林家興。（資料照）

2022/07/28 11:35

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安競選辦公室今日上午召開「民進黨貼蔣萬安紅標 ，卻縱容陳時中愛林彪！」記者會，國民黨文傳會副主委林家興出席表示，在民主台灣，很難想像會有參選人在書中推崇共產黨軍頭，而且竟然拿林彪來貶抑已故的前副總統陳誠，由此顯見「綠共不演了，和紅共合流」，「綠共、紅共一家親」。

林家興指出，被陳時中貶抑的陳誠，對台灣的貢獻絕對要比林彪大得多，當年來台擔任行政院長、副總統，推動土地改革，規劃地方自治，三七五減租、耕者有其田，造福台灣很多民眾，陳時中今天就算不肯定陳誠也就算了，竟然拿林彪來貶抑陳誠，根本就是「綠共、紅共一家親」。

他還說，陳時中落跑參選台北市長，就像部隊指揮官拋棄部隊一樣，這一點無論林彪或陳誠都做不到。

國民黨台北市議員徐巧芯指出，陳時中在書中針對疫苗問題只寫了3頁，並稱蔡政府積極引進疫苗，早一點安國人的心，但陳時中有誠實嗎？民進黨有沒有早一點引進疫苗，大家都知道，當初如果不是民進黨阻檔BNT疫苗進口，台灣民眾早就在第一波疫情來臨前就可以打完疫苗。

徐巧芯並批評陳時中在新書中對於開放「3+11」、民進黨稱「萬華是破口」以及疫苗採購不及等爭議，完全隻字未提，內容只有避重就輕，以及一堆謊言。

徐巧芯諷稱，民進黨新北市長參選人林佳龍曾指陳時中是仇恨值最高的參選人，如今要選舉了，陳時中整個人就變了樣，如果把現在的選舉架勢用在防疫，台北市民也不會面對過去兩波的防疫缺口，而陳時中批評台北市內湖區交通很亂，面對外界詢問解決方案時，卻反問怎麼來問一個市民？相較其他兩位台北市長參選人，陳時中的政策最「空」，他呼籲陳時中，如果提不出政見策，就請繼續擔任台北市民。

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